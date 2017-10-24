الأهلى والوداد يسيطران على تشكيلة قبل نهائى أبطال أفريقيا

على المصرى سيطر النادى الأهلى ونظيره الوداد، على التشكيلة المثالية للدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بعدما تأهل الفريقين لنهائى التشامبيونزليج القارى.وسيتقابل الفريقان يوم السبت المقبل فى لقاء الذهاب بستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، قبل أن يلتقيا فى الإياب، فى الثالث من نو

على المصرى

سيطر النادى الأهلى ونظيره الوداد، على التشكيلة المثالية للدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، بعدما تأهل الفريقين لنهائى التشامبيونزليج القارى.

وسيتقابل الفريقان يوم السبت المقبل فى لقاء الذهاب بستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، قبل أن يلتقيا فى الإياب، فى الثالث من نوفمبر المقبل، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويتواجد ستة لاعبين من النادى الأهلى فى التشكيلة هم محمد نجيب والتونسى على معلول ورامى ربيعة ومؤمن زكريا والنيجيرى جونيور أجاى والمغربى وليد أزارو، فيما تضم التشكيلة أربعة لاعبين من الوداد، هم حارس المرمى زهير لعروبي ويوسف رابح وأشرف بنشرقى ومحمد أوناجم، فيما كان أمير سعيود لاعب اتحاد العاصمة الجزائرى، هو الوحيد من خارج الأهلى والوداد فى التشكيلة.