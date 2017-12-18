الأهلى لنسيان إخفاقاته أمام سموحة .. ولقاء الفرصة الأخيرة لنيبوشا مع الزمالك

الإسماعيلى للتمسك بالصدارة فى مواجهة طلائع الجيش على المصرى تنطلق، اليوم الاثنين، لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، التى تقام كالعادة على ثلاثة أيام، وتلعب، اليوم، مباراتين، حيث يحل المصرى ضيفًا على النصر، فى الخامسة مساء،…

الإسماعيلى للتمسك بالصدارة فى مواجهة طلائع الجيش









على المصرى

تنطلق، اليوم الاثنين، لقاءات الجولة الرابعة عشرة من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، التى تقام كالعادة على ثلاثة أيام، وتلعب، اليوم، مباراتين، حيث يحل المصرى ضيفًا على النصر، فى الخامسة مساء، على استاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ويحل إنبى ضيفًا على الداخلية، فى السابعة والنصف مساء، على استاد كلية الشرطة.

وتقام، غدًا الثلاثاء، أربعة لقاءات، حيث يلعب الرجاء مع مصر المقاصة، فى الثالثة إلا ربع، على استاد الإسكندرية، وتقام مباراتان فى الخامسة مساء، حيث يلتقى الإنتاج الحربى مع طنطا، على استاد السلام، ويستضيف الإسماعيلى فريق طلائع الجيش، على استاد الإسماعيلية، ويرغب الفرنسي سيباستيان ديسابر، المدير الفنى للدراويش، في استغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها الفريق بالفوز على الزمالك، ومواصلة الانتصارات للابتعاد أكثر بصدارة الدوري عن الأهلي “حامل اللقب”، وسيفتقد الإسماعيلي جهود هدافه الكولومبي دييجو كالديرون في مباراة الطلائع، بعد أن تم إيقافه لطرده في مباراة الزمالك الأخيرة، وتختتم لقاءات الثلاثاء، فى السابعة والنصف مساء، بمواجهة المقاولون العرب مع بتروجيت، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

أما يوم الأربعاء، فتقام ثلاث مباريات، حيث يستضيف الأسيوطى سبورت فريق وادى دجلة، فى الثالثة إلا ربع عصرًا، على استاد الأسيوطى، ويحل الزمالك ضيفًا على الاتحاد السكندرى، فى الخامسة مساء، على استاد الإسكندرية، فى لقاء الفرصة الأخيرة للصربي نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفنى للزمالك، والذي تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته بشكل كبير وتلقّى ثلاث هزائم، كان آخرها أمام الإسماعيلي في الجولة الماضية، إلى جانب فقدان الفريق 17 نقطة في 12 مباراة، ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 12 مباراة.

وكاد مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة المستشار مرتضى منصور، يستغني عن خدمات مديره الفنى الشاب، عقب الهزيمة من الإسماعيلى بهدف نظيف، مساء الخميس الماضى، على استاد القاهرة الدولى، لكن الشرط الجزائي في عقد المدرب، والذي يعادل راتب شهرين، حال دون صدور قرار بإقالته.

وتختتم الجولة فى الثامنة مساء، حيث يسعى الأهلي لاستعادة الثقة والعودة لطريق الانتصارات، عندما يواجه سموحة، على استاد القاهرة الدولى، على أمل الاقتراب أكثر من الصدارة، بعدما تلقى الأهلي “حامل اللقب”، الهزيمة من مصر للمقاصة 3- 2، قبل أن يتعادل مع طنطا 1- 1 في آخر مباراتين خاضهما في البطولة.

وسيكون لزامًا على حسام البدري، المدير الفنى للأهلي، إعادة النظر في سياسة التدوير، التي يقوم بها بين لاعبي فريقه حتى يستعيد الأداء الجيد الذي كان عليه الفريق منذ انطلاق مسابقة الدوري، والذي أدى لفقدانه نقطتين فقط بالتعادل مع طلائع الجيش قبل أن يفقد خمس نقاط في مباراتين متتاليتين.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 26 نقطة من 11 مباراة، وله مباراتان مؤجلتان، بينما يتصدر الإسماعيلي جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، فى المقابل يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 19 نقطة وبفارق الأهداف عن الزمالك رابع الترتيب، ويأمل في التقدم نحو المربع الذهبي.

وخسر الأهلي جهود عدد من لاعبيه الأساسيين، من بينهم ثنائي قلب الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة، وانضم إليهما علي معلول الظهير الأيسر، ولاعب الوسط حسام عاشور، وما زال الأربعة في مرحلة العلاج.

في المقابل قال طلعت يوسف، مدرب سموحة، الذي تولّى المهمة، الأسبوع الماضي، خلفًا للتشيكي فرانز ستراكا إنه يعلق آمالًا كبيرة على مواجهة الأهلي، لتكون بداية عودة الفريق للأداء الجيد، مضيفًا: “أعلم أن الأهلي في موقف صعب ولن ترضى جماهيره بأن يفقد أي نقاط جديدة، سنخوض المباراة بتوازن دفاعي وهجومي، وهدفنا تحقيق الفوز”.