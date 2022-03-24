«الأهلى للصرافة» تجذب تنازلات 6 ملايين دولار خلال 3 أيام

قال عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة المملوكة للبنك الأهلى المصرى، إن قيمة التنازلات الدولارية خلال 3 أيام بلغت 6 ملايين، بنسبة زيادة %60 على الفترة التى سبقت قرارات البنك المركزى.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قيمة التنازلات من العملة الأوروبية اليورو بلغت 4.5 مليون خلال 3 أيام، والريال السعودى 23 مليونًا.

وأشار «محيى الدين» إلى أن شركة الأهلى للصرافة تمتلك سيولة مرتفعة تمكنها من شراء أكبر قدر من العملات الأجنبية المختلفة.

وبلغ متوسط سعر الدولار بالبنوك المصرية خلال تعاملات أمس 18.32 جنيه للشراء و18.42 للبيع.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى فى اجتماعهـا الاستثنائى أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.75.

وتمتلك شركة الأهلى للصرافة نحو 56 فرعًا منتشرة فى أنحاء الجمهورية، وتستهدف افتتاح 4 فروع جديدة خلال العام الحالى.

وحصل البنك الأهلى على موافقة «المركزى» لتدشين أول شركة صرافة مطلع 2017، برأسمال 50 مليون جنيه، فيما بلغ رأسمالها حاليًا 300 مليون جنيه.