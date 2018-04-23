الأهلى للتنمية والاستثمار تتقدم بملف إعدام أسهم الخزينة للرقابة المالية

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة الأهلي للتنمية والاستثمار أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 16 أبريل على تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه عن طريق تخفيض عدد الأسهم عن طريق إعدام

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة الأهلي للتنمية والاستثمار أودعتها اليوم الإثنين نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجارى فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 16 أبريل على تخفيض رأس المال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 180 مليون جنيه عن طريق تخفيض عدد الأسهم عن طريق إعدام أسهم الخزينة لعدد 2 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه.

واشترت الشركة فى أكتوبر 2008 مليوني سهم من أسهم رأس المال بدافع الرغبة فى الحفاظ على حقوق صغار المساهمين عن طريق منع المضاربات على السهم.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي، 200 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.