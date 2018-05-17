الأهلى للتنمية والاستثمار تبيع أغلب حصتها فى العربية للمحابس

رجب عزالدينأعلنت شركة العربية للمحابس عن قيام شركة الأهلى للتنمية والاستثمار ببيع 10.8 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية 19.9 مليون جنيه.وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة الأهلى للتنمية انخفضت بعد العملية إلى 2.18% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 23.82 % قبل العملية.وأضاف



رجب عزالدين

أعلنت شركة العربية للمحابس عن قيام شركة الأهلى للتنمية والاستثمار ببيع 10.8 مليون سهم من حصتها بالشركة، بقيمة إجمالية 19.9 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن نسبة مساهمة الأهلى للتنمية انخفضت بعد العملية إلى 2.18% من أسهم الشركة مقارنة بنحو 23.82 % قبل العملية.

وأضافت الشركة فى بيان منفصل، أن “إيه دى إى للاستثمار المباشر” قامت بشراء الحصة المذكورة، لترفع حصتها إلى 21.64% من أسهم الشركة.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.85 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة كايرو كابيتال سكيورتيز، كما تم تم الافصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 49.9 مليون جنيه، موزعا على 49.9 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.