الأهلى للتنمية تدرس وضع أسهم الخزينة بعد انتهاء مدة الاحتفاظ

رجب عزالدين قالت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن مجلس إدارتها سينعقد قريبًا لمناقشة حالة أسهم الخزينة، وكيفية التعامل معها. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أسهم الخزينة مر على اقتنائها عام، ما يلزم الشركة بضرورة إعدامها أو تخفيض رأس المال بقيمتها، وسينظر مجلس الإدارة

رجب عزالدين

قالت شركة الأهلى للتنمية والاستثمار، إن مجلس إدارتها سينعقد قريبًا لمناقشة حالة أسهم الخزينة، وكيفية التعامل معها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن أسهم الخزينة مر على اقتنائها عام، ما يلزم الشركة بضرورة إعدامها أو تخفيض رأس المال بقيمتها، وسينظر مجلس الإدارة المقبل اتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الخصوص.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 274% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 على أساس سنوي، نتيجة نمو الإيرادات.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 8.6 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 2.3 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 103.9 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 57.8 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي، بزيادة 79.5%.

ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.