الأهلى للتنمية العمرانية تستثمر 3 مليارات جنيه فى مصر

■ تنفيذ %45 من «ذا جرين سكوير» تصل إلى %70 بنهاية العام ■ بيع %90 من وحدات «لافينير» ونستهدف الوصول بالتنفيذ إلى %50 ■ حصلنا على قرار «أريا» الوزارى .. و بدء الإنشاء قبل 30 يونيو ■ إطلاق 4 مشروعات…

■ تنفيذ %45 من «ذا جرين سكوير» تصل إلى %70 بنهاية العام

■ بيع %90 من وحدات «لافينير» ونستهدف الوصول بالتنفيذ إلى %50

■ حصلنا على قرار «أريا» الوزارى .. و بدء الإنشاء قبل 30 يونيو

■ إطلاق 4 مشروعات فى «مستقبل سيتي» يعكس مدى احترافية إدارة الشركة

■ 5.7 مليار جنيه مبيعات حتى الآن.. والتسعير حسب خريطة أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ

■ نخطط لمشروع جديد بأكتوبر على 144 فدانا.. وندرس الاستثمار فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بنظام الشراكة

■ خفضنا تواجدنا الخارجى لتكثيف المحلى.. واستثماراتنا بمصر32 مليار جنيه

■ نعتزم المشاركة فى معرضى «IPS» و«EBS» بالإمارات.. وعلى الدولة دعم تصدير العقار

بدور إبراهيم

يشهد القطاع العقارى والإنشائى فى الوقت الحالى طفرة هائلة، وهو ما يفرض على الشركات العقارية، تسريع «رتم» ومعدلات عملها لمواكبة هذه الطفرة العمرانية، وقد بدأت الشركات بالفعل فى صياغة خططها الاستثمارية، بما يتوافق مع النهج العام للدولة، وأبرزها شركة «الأهلى» للتنمية العمرانية، والتى بلغ حجم استثماراتها فى السوق المحلية 32 مليار جنيه، وتعكف على إنشاء أكثر من 6 مشروعات كبرى بشكل متزامن.

ومن هذا المنطلق، كشف المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب للشركة- فى حواره مع «المال» – عن نجاح شركته فى تحقيق معدلات تنفيذ جيدة للغاية فى مشروعاتها القائمة، و أفصح عن الوسائل والآليات التسويقية التى تعتمد عليها فى بيع وحداتها.

واستهل حديثه بالتركيز على مشروعات الشركة الأربعة بـ «مستقبل سيتى»، والذى تعكف على تطويرها فى وقت واحد، وهما حسب الترتيب الزمنى، «ذا جرين سكوير»و»لافينير» و«أريا» و «سيتى بولسيا».

وأوضح أنه بالنسبة لـ «ذا جرين سكوير»، الذى يقع على مساحة 80 فدانا، فقد انتهت الشركة من تنفيذ %45 منه، ليكون الأسرع تنفيذا فى «مستقبل سيتى»، وتستهدف الشركة الارتقاء بنسب التنفيذ لتصل إلى %70 بنهاية العام الجارى، مشيرا إلى أنه تم بيع %75 من وحدات المشروع حتى الآن، ونستهدف الوصول بها إلى %90 بنهاية 2018.

يذكر أن «الأهلى» للتنمية العقارية، تقوم بإنشاء مشروع «ذا سكوير» بالمشاركة مع شركة «دار المعالى» السعودية، والتى تعد من شركات التطوير العقارى الرائدة بالمملكة، وتمتلك خبرة كبيرة فى المنطقة العربية، ويضم المشروع 1027 وحدة بمساحات 130 – 250 مترا، ويضم شققا و«دوبلكس» و«تاون هاوس»، بتكلفة إنشائية 1.8 مليار جنيه.

وأوضح «صبور» أن مشروع «لافينير» يقع على مساحة 100 فدان وبلغت نسبة التنفيذ به %15 تصل إلى %50 بنهاية العام الجارى، وقد تمكنت الشركة من بيع %90 من وحداته حتى الآن، وتبلغ تكلفته الاستثمارية 3 مليارات جنيه تقريبا.

وبخصوص مشروعات «مستقبل سيتى» قال إنه تم الحصول مؤخرا على القرار الوزارى الخاص بمشروع «أريا» الذى يقع على 108 أفدنة، ومن المقرر أن يتم البدء فى تنفيذه قبل 30 يونيو المقبل، على أن يتم تنفيذ %20 منه بنهاية العام، وقد استطاعت الشركة بيع %50 من وحداته حتى الآن، وتستهدف الوصول بها إلى %75 بنهاية 2018.

ويضم «أريا» 2200 وحدة سكنية بمساحات 130 – 250 مترا، ويتميز بتنفيذه باستخدام نظام الاستدامة والعمارة الخضراء، وبرؤية معمارية حديثة و «لاند سكيب» على أرقى مستوى، و يشمل أنشطة ترفيهية وخدمية متكاملة.

وانتقل «صبور» إلى الحديث عن أحدث مشروعات الشركة بـ «مستقبل سيتى» وهو «سيتى أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة «المستقبل» للتنمية العمرانية فى تطوير المشروع، الذى يقع على مساحة 578 فدانا (أى 2.4 مليون متر).

وأشار إلى أن شركته تستهدف تطوير الأرض، لإقامة مشروع سكنى خدمى ترفيهى عليها، يضم نحو 14 ألف وحدة سكنية، متنوعة المساحات والشرائح، لخدمة عدد أكبر من العملاء، يخدمهم 100 فدان مخصصة لأنشطة خدمية وترفيهية لخدمة «مدينة المستقبل» بأكملها، كاشفا عن أنه تم التعاقد مع مكتب «حسين صبور» للاستشارات الهندسية، و»هيل إنترناشيونال» لإدارة المشروعات، وتتوزع نسبة الشراكة بواقع %62 لشركة «الأهلى» والنسبة المتبقية لـ «المستقبل».

ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على 4 مراحل، على أن يتم إطلاق المرحلة الأولى فى النصف الأول من 2018 وتمتد إلى 4 سنوات، مشيرا إلى أن المشروع يوفر 15 ألف فرصة عمل لمختلف التخصصات، وتبلغ إيراداته المتوقعة 35 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم تقديم القرار الوزارى يوم 24 فبراير الماضى، لشركة «المستقبل» للتنمية العمرانية للمراجعة، وبنهاية العام سيكون تم البدء فى التنفيذ فى المرحلة الأولى، وسيتم طرح المرحلة الأولى بداية مارس الجارى، وفى ديسمبر المقبل، سيتم فتح باب البيع للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تتكون من 1700 أسرة، موضحا أن استخدام مصطلح الأسرة ينبع من منهجية الشركة فى تنفيذ مشروعاتها، والتى تنظر إلى كل وحدة باعتبارها «أسرة» وليس مجرد طوب وأسمنت.

وأرجع «صبور» الدخول فى مشروع رابع فى بالمدينة، إلى ما لمسته «الأهلى» من إدارة رشيدة، وفكر استثمارى احترافى لرئيس الشركة، و مجلس إداراتها، و هو ما انعكس على حركة التنمية السريعة بالمدينة، علاوة على عدد من آليات جذب المشروع، وعلى رأسها موقع «مستقبل سيتي» وحُسن تخطيط المشروع من قبل الشركة المالكة، وجودة مرافق المشروع، وفى مقدمتها شبكة الطرق، والتى استفادت بقوة من المشروع القومى للطرق، وبالأخص طريق محمد بن زايد الجديد.

وقدر حجم مبيعات الشركة بنحو 5.7 مليارات جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الشركة تعتمد على آلية بيعية تتمثل فى تقسيم المشروع إلى شرائح متعاقبة، بحيث تقوم بتسعير الوحدات حسب خريطة أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ، والتى أصبحت تتميز بالتغير المستمر خلال الفترة الأخيرة.

وكشف عن أن الشركة تعتزم ضخ 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى فى جميع مشروعاتها، والتى تضم أيضا بخلاف مشروعات «مستقبل سيتى» مشروع «أمواج» والمقام على 350 فدانا بالساحل الشمالى، بإجمالى 650 وحدة و استثمارات 450 مليون جنيه، ومشروع «جايا» بالضبعة، والذى تم الانتهاء من تصميماته الخاصة، ويضم وحدات سكنية وفيلات و«تاون هاوس» و«توين هاوس» و«دوبلكس» وشاليهات 3 غرف نوم، وعدد قليل من الوحدات غرفتى نوم، مشيرا إلى أن المشروع يطبق فكراً جديداً، عبر الاستعانة بخبرات إسبانية ودراسة عدد من المشروعات السياحية الناجحة داخل مصر وخارجها.

وأوضح أن المشروع يتم تطويره بالشراكة مع شركة «دار جلوبال» على 300 فدان، ويضم 3500 وحدة سكنية، و يعتبر مشروعاً سكنيا عمرانيا متكاملا، ويستقى طراز مكوناته من الطابع المعمارى والثقافى لإحدى الدول أو الثقافات المختلفة، سواء المغاربية أو اللاتينية أو الأوروبية أو الآسيوية وغيرها، و يضم مجموعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية المتنوعة التى توفر جميع الاحتياجات لسكان المشروع.

وكشف «صبور» عن أن الشركة اتجهت مؤخرا لإقامة مشروع آخر بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 144 فدانا، موضحا أن الشركة عمدت إلى تغير وجهة استثمارتها بعيدا عن شرق القاهرة، بعد تنفيذ 4 مشروعات تابعة لها هناك.

وأضاف أن شركته تدرس حاليا الاستثمار فى بعض المشروعات الجديدة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، ومن الممكن بدء الاستثمار فيهما سواء فى العام الجارى أو العام المقبل، قاصرا آلية الاستثمار بهما على نظام الشراكة، والتى تصب فى صالح الطرفين، فبالنسبة للمطور تتيح له توجيه كامل السيولة المالية لتنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، بما يضمن سرعة الإنجاز وتشغيل المزيد من العمالة، ورفع معدلات التنمية بالقطاع والاقتصاد، وهو الأمر الذى يتكامل مع مخططات وأهداف الدولة، في إحداث التنمية الناجزة بهذه المدن والمجتمعات الجديدة.

وأشاد بفكر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، فى تنفيذ آلية الشراكة بصيغة تناسب طرفى الشراكة، وتراعى التوازن بينهما ولا تستهدف استغلال المطور، وتحقيق أهداف الدولة على حساب ربحيته.

و كشف عن استعداد شركته للدخول فى مشروع الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى فى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء كشريك أو كمطور، مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على إدارة البنك.

وكانت الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، قد فازت فى أبريل 2017 بقطعة أرض بمساحة 50 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسعر متر 2750 جنيها، بإجمالى 577.5 مليون جنيه لكامل الأرض، بعد قيام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بطرح 15 قطعة أرض بإجمالى مساحة 1500 فدان.

وعلى الصعيد الخارجي؛ قال «صبور» إن الشركة عمدت إلى تقليل حجم مشروعاتها الخارجية فى مقابل تركيز استثمارتها على السوق المحلية، بعد تغير معطيات السوق المحلية عن فترة ما بعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن معظم مشروعات الشركة الخارجية قد انطلقت عام 2012، وهى الفترة التى شهدت اضطراب الاقتصاد المصرى، وكانت المعطيات وقتها تشير إلى ضرورة التنقيب عن فرص خارجية.

وأوضح أن الشركة نفذت خلال هذه الفترة مشروعين فى الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا فى دبى، تم الانتهاء من أحدهما وهو عبارة عن برج بارتفاع 34 طابقا ويضم 250 وحدة سكنية، وتم بيعه بالكامل وتعكف الشركة حاليا على تسليم وحداته، والثانى : يتمثل فى كومباند متكامل يتكون من 1500 وحدة سكنية، ما بين شقق وفيلات، وتم تقسيم المشروع إلى 4 مراحل رئيسية، وذلك بالإضافة إلى إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان السعودية، لتنفيذ مشروع سكنى بالشراكة بين الطرفين، على أن يقوم الجانب السعودى بشراء حصة من وحدات المشروع لإعادة تخصيصه بمعرفته، فيما تقوم الشركة بتسويق باقى وحدات المشروع، كجزء استتثمارى، ولم يتم الاستقرار على حصة الجانب السعودى حتى الآن.

وكانت شركة «الأهلى» قد وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان السعودية قبل نحو عام، إلى جانب 3 شركات مصرية أخرى لدخول الشركة للسوق السعودية، لتطوير مشروعات عقارية، وتوفر الوزارة السعودية بموجب البروتوكول الأراضى وتسهل عمل الشركات بالمملكة.

وأضاف أن الشركة تمتلك أيضا مشروعا صغيرا باليونان بقيمة 20 – 30 مليون جنيه، لاقتاً إلى أن قيمة هذا المشروع تعكس تركيز الشركة على السوق المحلية، والتى بلغت استثمارات الشركة فيه 32 مليار جنيه.

وفى سياق آخر قال «صبور» إن الشركة تستهدف عددا من الآليات التسويقة، حسب طبيعة كل مشروع ومتطلبات الفترة الزمنية الخاصة به، فتعمد الشركة إلى تسويق مشروعاتها فى المعارض الداخلية والدولية، ووسائل التواصل الاجتماعى والإعلانات فى الصحف والمجلات وإعلانات الـ «Out Door».

وكشف عن عزم «الأهلى» المشاركة فى معرضى «IPS» و«EBS»، وهما معرضان عقاريان دوليان يقامان فى الإمارات، و تعد المعارض الدولية آلية تسويقة ناجحة، لاسيما فى ظل الأوضاع الراهنة بمصر، والتى تشهد انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يخفض قيمة العقار المصرى بالنسبة للعاملين بالخارج بنسبة %50 تقريبا.

وطالب «صبور» الدولة بضرورة دعم خروج الشركات العقارية المصرية لتسويق عقاراتها بالخارج، وهو ما يعرف بـ «تصدير العقار»، وأن تفتح الدولة جهات حوار مع المجلس المصرى لتصدير العقار، والذى يرأسه المهندس هشام شكرى، و «صبور» عضوا فى مجلس إدارته، لضمان تكامل المجهودات، وزيادة تشجيع الشركات فى تصدير عقاراتها.

وأكد على الآثار الإيجابية لمبادرة شعبة الاستثمار العقارى بشأن إشراك مطورى القطاع الخاص فى تنفيذ خطة الدولة على صعيد محور الإسكان الاجتماعى، مشددا على وجوب قيام الدولة بتوفير سبل إنجاح هذه المبادرة لا وضع مزيد من العراقيل مثل اشتراط تقديم المطور خطاب ضمان بقيمة %25 قبل الحصول على أى مشروع ضمن هذه المبادرة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى سبتمبر 2016، على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى نظير تخصيص أراضٍ لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى قدمتها الشعبة إلى وزارة الإسكان، وتمت الموافقة عليها بعد دراسة من هيئة المجتمعات العمرانية.