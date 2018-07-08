«الأهلى للتمويل العقارى» تستهدف 900 مليون جنيه قروض

عبدون: المحفظة الحالية 700 مليون جنيه.. و نتوسع فى مبادرة «المركزى»



تستهدف شركة الأهلى للتمويل العقارى، المملوكة للبنك الأهلى المصرى، الوصول بمحفظة قروضها إلى 900 مليون جنيه، بنهاية العام الحالى 2018.

وقال إسماعيل عبدون، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للشركة فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن محفظة الشركة تقدر حاليا بنحو 700 مليون جنيه، لافتاً إلى أن «الأهلى للتمويل العقارى» تستهدف ضخ قروضاً جديدة بقيمة 200 مليون جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، للوصول بحجم المحفظة إلى 900 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة كانت قد وضعت إستراتيجية منذ بداية العام الحالى تستهدف ضخ 400 مليون جنيه على مدار العام، وبالفعل نجحت فى ضخ 200 مليون جنيه منها خلال النصف الأول من العام، ويتبقى 200 مليون جنيه سيتم ضخها خلال النصف الثانى من 2018. وأكد أن القروض التى تم ضخها، والتى سيتم ضخها سيوجه الجزء الأكبر منها لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، مشيراً إلى أن شركته تركز بشكل كبير على المبادرة فى ظل الإقبال الكبير عليها من جانب العملاء.

كانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد أعلنت فى أبريل 2017، توقيع عقد مع البنك المركزى للحصول على 500 مليون جنيه فى شكل قرض مساند، بغرض تفعيل مساهمة الشركات فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، حسب المبادرة التى أطلقها «المركزى» مطلع 2014.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه تم رفع الشريحة المخصصة للشركات إلى مليار جنيه، بعد موافقة المركزى، مشيرة إلى أن الشركات المشاركة فى المبادرة يقدر بعدد 7 شركات.

ولفت إلى أن شركة الأهلى كانت ثانى الشركات التى انضمت للمبادرة، بعد شركة الاولى، مؤكداً أن الشركة ستقلل من عملية شراء المحافظ للتوسع فى المبادرة.

كانت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، قد كشفت عن استحواذ بند شراء المحافظ على %31.2 من إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات خلال يناير وفبراير 2018، والتى بلغت 309 ملايين جنيه، مقابل %75.1 من التمويلات خلال نفس الفترة من العام الماضى، بنحو421 مليون جنيه.

وبحسب تقرير الرقابة المالية، فقد ضخت نحو 89 مليون جنيه فى مبادرة المركزى خلال يناير وفبراير 2018، مقابل «صفر» خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهى الفترة التى لم يكن مسموحا لها المشاركة فى المبادرة.