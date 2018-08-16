«الأهلى للتمويل العقارى» تستهدف 200 مليون جنيه من مبادرة المركزى

أحمد الدسوقى تخطط شركة الأهلى للتمويل العقارى، المملوكة للبنك الأهلى، لرفع حصتها من مبادرة التمويل العقارى إلى ما بين 150 و200 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى.وسمح البنك المركزى لشركات التمويل العقارى بالاستفادة من المبادرة مطلع مارس من العام الماضى، من خلال تقديم شريحة بقيمة 500 مليون جن

أحمد الدسوقى



تخطط شركة الأهلى للتمويل العقارى، المملوكة للبنك الأهلى، لرفع حصتها من مبادرة التمويل العقارى إلى ما بين 150 و200 مليون جنيه قبل نهاية العام الجارى.

وسمح البنك المركزى لشركات التمويل العقارى بالاستفادة من المبادرة مطلع مارس من العام الماضى، من خلال تقديم شريحة بقيمة 500 مليون جنيه، رفعها إلى مليار قبل شهرين.

وقال إسماعيل عبدون، رئيس مجلس إدارة الشركة لـ«المال»، إن القروض التى ضختها الشركة فى إطار المبادرة تسجل أقل من 100 مليون جنيه حالياً، وتسعى لزيادتها بنحو 50 إلى %100 بنهاية العام الجارى.

وأكد أن الأهلى تحتل المرتبة الثانية فى ضخ القروض، وفق شروط المبادرة، بعد الأولى للتمويل العقارى، مشيرا إلى أن التمويل المتاح من الشركة ساهم فى توفير وحدات سكنية لفئة محدودى الدخل.

ولفت إلى أن شركته ستركز بشكل أكيد خلال عام 2019، على المبادرة والتى أكد أنها قد أحدثت رواجاً كبيراً فى التمويل العقارى.

وحول شراء المحافظ، قال إن الشركة لا تجرى مفاوضات بهذا الشأن فى الوقت الراهن، وتركز بقوة على المبادرة التى جذبت عدداً كبيراً من عملاء التمويل العقارى، بفضل الفائدة المنخفضة.

كان «عبدون» قد قال فى تصريحات صحفية سابقة، إن محفظة الشركة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، وتستهدف الوصول بها إلى 900 مليون بنهاية العام الحالى.

وأعلنت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى فى أبريل 2017، توقيع عقد مع البنك المركزى للحصول على 500 مليون جنيه فى شكل قرض مساند، بغرض تفعيل مساهمة الشركات فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، حسب مبادرة «المركزى» التى أطلقها مطلع 2014.

وقالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إنه تم رفع الشريحة المخصصة للشركات إلى مليار جنيه، مشيرة إلى إنضمام 7 منها إلى المبادرة.

ورصد «المركزى» لمبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل، قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 ملياراً، وتنص على منح التمويل بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل، على الترتيب، وفى فبراير الماضى سمح بتمويل أصحاب الدخول الأقل من 1400 جنيه، بفائدة متناقصة %5 سنويًّا.

