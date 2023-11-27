«الأهلى للتأجير التمويلى» تُكمل إصدارها الثانى لسندات توريق بقيمة 1.06 مليار جنيه

نجحت شركة الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم بالتعاون مع «الأهلى فاروس» فى إتمام إصدارها الثانى لسندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.06 مليار جنيه، ضمن برنامج فى حدود 4 مليارات على مدار 3 سنوات.

وقال طارق قنديل الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة – فى تصريحات لـ«المال» – إن «الأهلى فاروس» قامت بدور المستشار المالى والمرتب والمروج ومدير الإصدار الرئيسي.

وأضاف أن ضامنى تغطية الاكتتاب شمل كلا من «الأهلى فاروس» وبنوك الأهلى المصري، وقناة السويس، والقاهرة، مشيرا إلى أن الأهلى المصرى قام بدور مروج الإصدار أيضاً، كما تولى «العربى الأفريقى الدولى» دور أمين الحفظ و«القاهرة» متلقى الاكتتاب.

ويعد هذا الإصدار هو التعاون الثانى بين شركة الأهلى للتأجير التمويلى والتخصيم و الأهلى فاروس، و«الأول» مع الأهلى للتوريق.

وأشار «قنديل» إلى أن مكتب «الدرينى وشركاه» قام بدور المستشار القانونى للتوريق، و«بيكر تيلى محمد هلال ووحيد عبد الغفار» مراقب حسابات الإصدار.

وكشف أن الإصدار تم تنفيذه على 3 شرائح ، الأولى بقيمة 313 مليون جنيه والثانية 271 مليونا والثالثة 476 مليونا، مؤكدا أن التوريق آلية مستمرة وأن إستراتيجية الشركة تستهدف مواصلة تلك السيياسة بصفة سنوية.

وجدير بالذكر أن الإصدار حصل على تصنيف ائتمانى متميز من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس) وهو AA+ للشريحة الأولى و AA للثانية و A للثالثة.