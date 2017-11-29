الأهلى للاستثمارات تلجأ للقضاء حمايةً لحقوقها فى شركات بالبورصة

❐ دعوى أمام «الاقتصادية» لإلغاء زيادة رأسمال «مطاحن الإسكندرية»

❐ شكوى أمام الرقابة المالية ضد «مصر للزيوت» بتهم الإفصاح الخطأ

❐ اللجوء لمقاضاة «مطاحن الوسطى» للمنع من التمثيل فى مجلس الإدارة

❐ التقدم لفرض الحراسة القضائية على جامعة 6 أكتوبر

❐ «المركزى للمحاسبات»: 1.020 مليار جنيه قيمة استثمارات «توطين التكنولوجيا» بجامعة أكتوبر

❐ تنتظر مصير دعوى إلغاء حكم بطلان خصخصة «سيمو» للورق



شريف عمر



أزمات قانونية متلاحقة تواجه شركة الأهلى للاستثمارات، فى الكيانات التى تساهم بها والمقيدة فى البورصة، وعلى رأسها شركتا مطاحن الإسكندرية، والوسطى، بجانب شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، وشركة مصر للزيوت والصابون.

ولجأت شركة الأهلى للاستثمارات لتعيين مكتب ياسين تاج ياسين للمحاماة، كمستشار قانونى قى تلك المنازعات القانونية، وأجرت المال حواراً مع «ياسين» للحديث حول طبيعة تلك النزاعات القانونية، ورؤية الشركة لها، ومستقبل الاستثمار فى السوق المحلية.

والأهلى للاستثمارات إحدى الشركات التابعة لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين، والذى ركز فى نهايات القرن الماضى على الاستثمار فى عدة شركات تتبع الكيانات القابضة والحكومة للاستفادة من برامج الخصخصة وطرح شركات حكومية فى البورصة، بجانب الاستفادة من المزايا الاستثمارية التى تتمتع بها تلك الشركات.

مصر للزيوت والصابون

فى بداية الحوار، فضل تاج ياسين البدء بالإشارة الى أن شركة مصر للزيوت والصابون، قائلاً إن الشركة تعمل فى مجال إنتاج الزيوت، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع %27 للشركة القابضة للصناعات الغذائية، و%16 لاتحاد العاملين المساهمين، و%37 لشركة الأهلى للاستثمارات، والباقى أسهم حرة التداول.

وتابع: رغم أن الأهلى للاستثمارات هى المساهم الأكبر، فإنها تمثل بمقعد واحد فقط فى مجلس الإدارة، وهو ما اعترضتُ عليه، وطالبتُ أكثر من مرة بزيادة نسبة التمثيل بالمجلس، وقوبل بالرفض من الشركة القابضة، بشكل قابلته الأهلى للاستثمارات بالمطالبة بعدم إدراج اسماء ممثليها فى إفصاحات الشركة أو فى السجل التجارى.

ولفت إلى نية التقدم بشكوى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ضد إدارة مصر للزيوت، لاتهامها بالإفصاح الخطأ نتيجة الإصرار على إدراج اسم ممثل الأهلى للاستثمارات فى الإفصاحات الدورية للشركة، بما يخالف قرار الأهلى للاستثمارات.

وأوضح أن آخر تقرير صادر من الجهاز المركزى للمحاسبات حول نتائج أعمال مصر للزيوت والصابون عن العام المالى الماضى تضمن عدة ملاحظات، أولاها مطالبة الشركة بتوضيح ارتفاع قائمة الدخل بـ239 مليون جنيه، تمثل فروق أسعار من المنتظر أن يوافق عليها وزير التموين على المصيلحى نظير بيع الزيوت لصالح هيئة السلع التموينية.

وأشار لوجود ملاحظات أخرى من المركزى للمحاسبات تتمثل فى إغفال 17 مليون جنيه تأمينات اجتماعية لم تسدد، بالاضافة إلى 30 مليونًا ضرائب لم تسدد أيضاً.

ونوه بأن صافى حقوق مساهمى الزيوت والصابوت وصل إلى 42 مليونا بنهاية العام المالى الماضى، فى حين حققت الشركة 5 ملايين جنيه صافى ربح عن الفترة المذكورة، وهى أرباح نتجت عن بيع قطعتى أرض فى منطقتى ميت غمر وسندوب بالدقهلية، متوقعاً لجوء الشركة لبيع مزيد من الأراضى بهدف تدبير سيولة لمواجهة الانخفاض المستمر فى حقوق المساهمين بجانب سداد الالتزامات المالية المقررة.

ويبلغ رأسمال مصر للزيوت 60 مليون جنيه موزعا على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، ويتداول السهم بالقرب من مستويات 33 جنيها فى الفترة الأخيرة.

مطاحن مصر الوسطى

وانتقل تاج ياسين للحديث عن مساهمة الأهلى للاستثمارات فى شركة مطاحن مصر الوسطى والتى تبلغ %22 من إجمالى الأسهم، موضحا أن الأخيرة خاضعة للقانون 203 والذى تحدد مادته 22 تشكيل مجلس الادارة من 5 أعضاء على الأقل أو 9 على الأكثر عبر اختيار رئيس معين من جانب القابضة الغذائية، وممثلين مستقلين معينين من القابضة، بالإضافة لممثلين عن اتحاد العمال، بجانب ممثلين للقطاع الخاص يتم اختيارهم بالانتخاب من مساهمى القطاع الخاص.

وتابع: الأهلى للاستثمارات تملك %22 من شركة مطاحن الوسطى والتى يبلغ نسبة مساهمة القطاع الخاص بها %39، بما يعنى امتلاكها الحق الأصيل للسيطرة على ثلث مقاعد ممثلى القطاع الخاص فى المجلس، وهو الأمر الذى لم يتحقق ولم يتم تمثيل القطاع الخاص بالمرة.

وأضاف: تقدمنا بخطاب وشكوى لوزير التموين على المصيلحى والشركة القابضة للصناعات الغذائية للمطالبة بالتقدم للانتخابات بالمجلس الجديد للشركة فى أقرب جمعية عمومية، وحصلنا على رد من الوزارة بعدم قانونية الطلب لعدم انتهاء مدة ولاية المجلس الحالى، وإتاحة إمكانية اللجوء للتقاضى أو التظلم أمام الجهات المختصة، وهو ما سنلجأ له قريباً.

ويبلغ رأسمال مطاحن مصر الوسطى 147.2 مليون جنيه موزعة على 14.7 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

مطاحن الإسكندرية

وتطرق للحديث عن مساهمة الأهلى فى شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية والتى تبلغ %20 من رأسمال الأخيرة، قائلاً: فى العام المالى 1995 – 1996 حصلت الحكومة على منحة دنماركية لصالح 3 شركات مطاحن، تم تخصيص جزء منها لشركة مطاحن الإسكندرية واستخدمت فى تأهيل الشركة، وفى العام المالى التالى تم طرح الشركة فى البورصة مع تقييم السهم بـ75 جنيها شاملة قيمة المنحة الدنماركية.

وتابع: خلال العام الماضى فوجئ المساهمون بصدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار المنحة قرضاً لصالح وزارة المالية ممنوحا للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى بدورها منحته لشركة مطاحن الاسكندرية، وتم تعديله فى الموزانة تحت بند حساب دائن للشركة القابضة ووصلت قيمته بإجمالى الفوائد إلى 74.8 مليون جنيه، وفقاً لملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات بنهاية مارس 2016.

وأشار إلى أن شركة مطاحن الإسكندرية دعت لعثقد جمعية عمومية لإجراء زيادة رأسمال مقتصرة فقط على المساهم الرئيسى وهى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف تحويل المديونية إلى أسهم، إلا أن الأهلى للاستثمارات اعترضت على القرار لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى بدورها خاطبت الشركة لتعديل قرار زيادة رأس المال.

وأوضح أنه تم تعديل زيادة رأس المال لتصبح لقدامى المساهمين، مع قصر سداد حصة المساهم الرئيسى من المديونية الحالية.

وأكد أن الأهلى للاستثمارات خاطبت مجلس الوزراء ووزارة التموين، والشركة القابضة للاعتراض على قرار زيادة رأس المال نتيجة عدم القانونية، وبعد عدم استجابة الجهات السابقة، اتجهت الشركة لإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بالغاء قرار زيادة رأس المال، واختصمت كلا من قيادات وزير التموين، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس الرقابة المالية، وقيادات مطاحن الاسكندرية والقابضة الغذائية.

ملف جامعة 6 أكتوبر

وفضل ياسين سرد العديد من التفاصيل حول ملف جامعة 6 أكتوبر التابعة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والتى بدأت أزمتها عند خروج سيد التونسى، العضو المنتدب السابق لشركة قناة السويس، من مجلس الإدارة وما تلاه من قرار مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر والذى يضم نفس أعضاء شركة قناة السويس للتكنولوجيا بصرف مكافأة للتونسى بقيمة 65 مليون جنيه عن أداء الجامعة فى الفترة الماضية، بالإضافة إلى 38 مليونًا كمخصصات مالية، وهى مكافآت مبالغ فيها.

وأشار ياسين إلى أن التونسى لجأ فى السنوات الماضية لخفض رأسمال الجامعة من 950 مليون جنيه الى 20 مليونا فقط، مع توزيع نسب التملك ما بين 17 مليونا جنيه تابعة للتونسى وأسرته، و 3 ملايين جنيه حصة شركة مصر للتأمين، وذلك بعدما تولى رئاسة مجلس أمناء الجامعة، وقرر حجب إرسال أى مبالغ مالية لشركة توطين التكنولوجيا بزعم عدم ملكيتها للجامعة، والاكتفاء بتحويل العلاقة بين الشركتين لتأجير تمويلى فقط.

وأطلعت «المال» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والصادرة 21 نوفمبر الحالى، للتعليق على نتائج أعمال شركة قناة السويس للتكنولوجيا عن الفترة المنتهية فى أغسطس الماضى، والذى أشار الى ان الشركة لم تثبت نصيبها من عائد استثمارات جامعة أكتوبر عن العام الماضى، كما لم تحصل على العائد المستحق والبالغ نحو 65.077 مليون جنيه عن العام المالى المنتهى فى اغسطس 2015 من استثماراتها فى الجامعة والبالغة 955.7 مليون جنيه، والتى تمت زيادتها لتصبح 1.020 مليار وما زال تحصيل العائد محل خلاف لوجود دعاوى قضائية متبادلة بين الشركة ورئيس الجماعة.

ولفت إلى أن التونسى حاول فى تلك الاثناء بيع جامعة أكتوبر لأحد صناديق الاستثمار الخليجية بقيمة 400 مليون دولار قبل قرار تحرير سعر الصرف.

وقال إن الجامعة كانت تورد سنوياً نحو 250 مليون جنيه لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ولكن بعد قرار التونسى لم يتم توريد أى مبالغ مؤخراً، كما أن قناة السويس قد قررت توزيع جنيه أرباحًا على كل سهم عن العام المالى 2014/ 2015، ولكنها لجأت فيما بعد لعقد جمعية عمومية أخرى لإلغاء قرار توزيع الأرباح لوجود ضرائب لم تسدد على الشركة بقيمة 40 مليون جنيه.

ووجه «المركزى للمحاسبات» تنبيها للشركة بشأن وجود خلل بالهيكل التمويلى وعدم قدرتها على توليد نقدية تغطى التزاماتها تجاه الغير، والتى بلغت 383 مليون جنيه فى حين بلغت الأصول المتداولة 155 مليون جنيه.

وأوضح تاج ياسين أن الأهلى للاستثمارات أقامت دعوى فرض حراسة قضائية على جامعة أكتوبر بجانب اتهام العديد من أعضاء مجلس إدارة شركة قناة السويس للتكنولوجيا بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وما زالت منظورة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، بجانب التقدم بعدة بلاغات للرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق فى المخالفات الموجود فى الجامعة.

وأشار إلى أن شركة مصر للتأمين حصلت على حكم قضائى فى فبراير الماضى بفرض الحراسة القضائية على جامعة أكتوبر، ولكن الحكم لم ينفذ خلال تلك المدة سواء فى إعادة تشكيل مجلس الأمناء أو فرض الحراسة المالية، قائلاً: مصر للتأمين بدأت محاولات التصالح مع التونسى وإنهاء الأزمات القانونية بشكل ودى، وعرض التونسى على مصر للتأمين شراء حصتها بـ 450 مليون جنيه، ولكن الأخيرة ما زالت تبحث الأمر.

وتطرق لدخول الأهلى للاستثمارات كمتضامن مع مصر للتأمين فى الاستئناف المقدم من جامعة أكتوبر على حكم فرض الحراسة القضائية، والتى ما زالت منظورة أمام القضاء.

ولفت إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عرضت فى الاجتماع الأخير لمجلس الادارة امكانية التصالح مع التونسى لحل أزمة جامعة 6 أكتوبر مقابل سداد مبلغ 209 ملايين جنيه، الا أن الاخير رفض الفكرة.

وأشاد بدور المصرف المتحد فى الحفاظ على حقوق المساهمين بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، فى ظل صدور العديد من التقارير التى تدين سيد التونسى فى مخالفات جامعة أكتوبر، بجانب بعض أعضاء مجلس الإدارة.

وتمتلك شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا %99.6 من هيكل ملكية جامعة 6 أكتوبر، فيما تمتلك شركة مصر للتأمين نسبة %0.32 وتأسست جامعة 6 أكتوبر عام 1996، من خلال رجل الأعمال سيد التونسى، وشركة مصر للتأمين، وشركة قناة السويس للخدمات التعليمية، التى اندمجت بشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا خلال 2004، لتصبح الأخيرة المالك الرئيسى لأرض وأصول الجامعة.

كانت محكمة الجيزة، قد قضت مؤخراً بفرض الحراسة القضائية على جامعة السادس من أكتوبر وتعيين شركة مصر للتأمين الحارس القضائى لإدارتها، وإعادة تشكيل مجلس أمنائها وإدارتها ماليًّا وإداريًّا، وإعداد كشوف لحين إنهاء الخلاف رضاءً أو قضاءً، كما قضت فى حكمها بندب مكتب خبراء وزارة العدل؛ لبيان المبالغ التى قامت الجامعة بالحصول عليها، كما أمرت المحكمة بتنفيذ الحكم ومسوَّدته وشموله بالنفاذ المعجَّل.

ومن المنتظر عقد الجمعية العمومية لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا فى 19 ديسمبر المقبل لتمناقشة توزيع 36.36 مليون جنيه على المساهمين.

وأشار تقرير المركزى للمحاسبات إلى أن الشركة لم تتمكن من ضم ممثلين لها بمجلس أمناء الجامعة، كما قامت إدارة قناة السويس للتكنولوجيا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجامعة لتوثيق ملكية الاستثمارات، وتعاقدت مع مكتب فصيح للاستشارات لتولى الدعاوى القضائية.

ويتوزع هيكل ملكية شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، بواقع %24.08 لصالح المصرف العربى الدولى، و%14.58 لـ«الأهلى للاستثمارات»، و%12 لكل من بنكى المصرف المتحد، ومصر إيران، و%10.08 لشركة مصر للتأمين، و%8.6 لـ«مصر لتأمينات الحياة»، %8.1 للبنك الأهلى الكويتى مصر، و%4.95 للصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين ببنك قناة السويس، والنسبة المتبقية للتداول الحر بالبورصة، فيما يبلغ رأسمال الشركة 909 ملايين جنيه، موزعاً على 90.90 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

سيمو للورق

وعن مساهمة الأهلى للاستثمارات فى الشركة المصرية لصناعة الورق سيمو، أشار ياسين إلى أن الأهلى للاستثمارات أقامت دعوى قضائية أمام الإدارية العليا للطعن على حكم بطلان خصخصة الشركة وعودتها للقطاع العام ونقلها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك للحفاظ على حقوق مساهمة الأهلى والتى تصل لـ %66 من رأسمال سيمو.

وتابع: الأهلى للاستثمارات اشترت حصتها فى «سيمو» عبر الأسهم المتداولة فى البورصة، وبدأ فى إدراتها فعلياً منذ 1999، وبعد صدور الحكم فى عام 2012 لجأت الأهلى لمخاطبة الحكومة أكثر من مرة لتعويض المساهمين الحاليين فى ظل إصرار هيئة مفوضى الدولة على عودة الشركة من جديد للدولة، وما زالت القضية منظورة أمام دائرة الطعون وتمت إحالتها لدائرة الموضوع، ونأمل الحفاظ على حقوقنا كمساهمين والحصول على تعويض مناسب.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نحو %14 من سيمو، ويمتلك أحمد ضياء الدين حسين، والأهلى للاستثمارات نسبة %67 من أسهمها، ولا يوجد تداول على السهم منذ مارس 2014.

وأشار الى أن الأهلى للاستثمارات متمسكة باستثماراتها فى السوق المحلية رغم الكم الهائل من الإشكاليات القانونية التى تواجهها، ومنها محاولة استعادة شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة والتى أسسها بنهاية القرن الماضى بنسبة مساهمة %75 للعمل فى مجال استصلاح الأراضى فى منطقة الصحراء الغربية، لافتاً لارتفاع الجاذبية التنافسية للسوق المصرية فى منطقة الشرق الأوسط.

وتملك الاهلى للاستثمارات مساهمات فى عدة شركات أخرى مقيدة فى البورصة منها مطاحن شرق الدلتا، والعامة للصوامع، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة.