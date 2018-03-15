الأهلى للاستثمارات تعيد إحياء ملف بطلان خصخصة سيمو

شريف عمرتسعى شركة الأهلى للاستثمارات، لإحياء ملف بطلان خصخصة شركة المصرية لصناعة الورق «سيمو»، وذلك عبر دعوى قضائية تطالب فيها المحكمة الاقتصادية بتعويض 500 مليون جنيه، نظير الأضرار التى وقعت عليها بسبب حكم البطلان.وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للشركة، إنها قامت بشراء ح

شريف عمر

تسعى شركة الأهلى للاستثمارات، لإحياء ملف بطلان خصخصة شركة المصرية لصناعة الورق «سيمو»، وذلك عبر دعوى قضائية تطالب فيها المحكمة الاقتصادية بتعويض 500 مليون جنيه، نظير الأضرار التى وقعت عليها بسبب حكم البطلان.

وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للشركة، إنها قامت بشراء حصة من رأسمال شركة سيمو عام 1999، بسعر 10 دولارات للسهم الواحد عبر البورصة، وسعت لتطوير العمل بمصنع مسطرد، إلا أن قرارات بطلان الخصخصة التى بدأت منذ 2012، أضرت بمساهمتها، وأدت لايقاف العمل.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن «الأهلى للاستثمارات» كانت تمتلك نحو %66 من رأسمال سيمو، قبل عودتها مجددا للقطاع العام، ممثلاً فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى مارس 2014.

وتابع: نسعى للتواصل مع وزير قطاع الأعمال، خالد بدوى، بهدف دراسة عدة حلول ودية، ومنها تحويل أرض مصنع مسطرد، البالغ مساحتها 10 ألاف متر، إلى نشاط سكنى، وذلك بعد دخول المصنع كردون المنطقة.

وأضاف أن توقف العمل بالمصنع يُسهل عملية التصرف فى الأرض، مقابل حصول حملة الأسهم على أموالهم، وهو ما يمكن اعتباره آلية جيدة وواضحة لتنفيذ أحكام بطلان الخصخصة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تمتلك قبل صدور أحكام البطلان نحو%14 من سيمو، ويمتلك أحمد ضياء الدين حسين، والأهلى للاستثمارات نسبة %66 من أسهمها، وتوقف التداول على السهم منذ مارس 2014، كما أن الشركة متوقفة عن النشاط منذ أغسطس 2013.

كان القضاء الإدارى قد حكم بإلغاء قرار اللجنة الوزارية للخصخصة، الصادر فى 3 يونيو 1997 بالموافقة على بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فى أسهم شركة سيمو، وما ترتب على ذلك من آثار، واسترداد الدولة لأصول الشركة، وتلى ذلك صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء حمل رقم 961 لسنة 2014، تنفيذاً للحكم السابق، وقرر فى مادته الأولى عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام، تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وخضوعها لأحكام القانون 203 لسنة 1991.