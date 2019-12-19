«الأهلى للاستثمارات» تبحث التظلم من إلزامها بالشراء الإجبارى لـ«مصر للزيوت»

تدرس شركة الأهلى للاستثمارات تقديم تظلم بالهيئة العامة للرقابة المالية للاعتراض على قرار الأخيرة بإلزامها بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم «مصر للزيوت والصابون».

«الأهلى للاستثمارات» تتمسك بالاستمرار كمساهم فى «مصر للزيوت والصابون»

وكانت الهيئة أعلنت أمس إلزام «الأهلى للاستثمارات» بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم «مصر للزيوت».

وجاء ذلك بعد تجاوز حصتها %33 من رأسمال الأخيرة، بجانب %3.1 مجمدة، وهى النسبة التى تفوق الحصة القانونية المقررة.

وقالت مصادر مقربة من «الأهلى للاستثمارات» إن الشركة كانت رفعت حصتها لما فوق %33 منذ منتصف 2017.

وأوضحت أنها لم تنفذ أى تداولات على السهم منذ تلك الفترة، خاصة أنه غير نشط فى التداول اليومى بالبورصة.

وأكدت تمسك «الأهلى» بالاستمرار كمساهم فى الشركة.

وأشارت إلى أنها لجأت مؤخراً لاستطلاع رأى باقى المساهمين فى «مصر للزيوت»، حول إمكانية تخارجهم والاستجابة لعرض الشراء الاجبارى، ومنهم «القابضة للصناعات الغذائية».

ووفقاً لآخر إفصاح مرسل من «مصر للزيوت» للبورصة، تملك «الأهلى للاستثمارات» %36.1 من رأسمالها.

ويتوزع باقى هيكل الملكية بواقع %27 للقابضة للصناعات الغذائية، و%16.6 لاتحاد العاملين بالشركة، و%4 لمصر للتأمين، و%3.6 لمصر لتأمينات الحياة، و%3 للمساهم رشاد أنيس.

وياقى الأسهم مملوكة لعدد من المساهمين الأفراد والمؤسسات المالية.

ويبلغ رأسمال مصر للزيوت نحو 60 مليون جنيه، موزعة على 6 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات، فيما كان آخر تداول بسعر 20 جنيها.

وتملك «الأهلى» نحو 2.186 مليون سهم بالشركة، بما يعنى أنها ملزمة بتقديم عرض شراء على 3.8 مليون أخرى بعد قرار الهيئة.

وأكدت المصادر أن «الأهلى» تفاوضت مع الرقابة المالية حول تقديم عرض الشراء مع الاستثناء من إيداع قيمة شراء الأسهم فى أحد البنوك.

لكن الهيئة رفضت، لذلك ستلجأ الشركة للتظلم من القرار.

يذكر أن شروط تقديم عرض شراء لشركة مقيدة فى البورصة تتضمن تقديم خطاب ضمان بنكى يوازى قيمة الأسهم المراد شراؤها.

«الأهلى» ستتجه للقضاء حال رفض التظلم

وتابعت المصادر: فى حالة رفض التظلم أمام اللجان المختصة بالهيئة، ستتجه «الأهلى» لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى تحتوى على المطالب نفسها.

ومن المقرر أن تعقد «مصر للزيوت» جمعية عمومية غير عادية يوم 29 ديسمبر، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء ذلك بعدما أوقفت الرقابة المالية منتصف أكتوبر الماضى قرار انتخاب المجلس الحالى، بناء على شكوى مقدمة من «الأهلى للاستثمارات».

وأوضحت المصادر أن «الأهلى» تقدمت بطلب الترشح على 3 مقاعد فى مجلس الإدارة الجديد.

وستصوت فى الجمعية بنسبة %33 فقط من أسهمها، نظراً لتجميد الهيئة حقوق التصويت على %3.1 من حصتها.

وتعود ملكية «الأهلى للاستثمارات» لرجل الأعمال أحمد ضياء الدين حسين.

وتملك حصصا مؤثرة فى العديد من الشركات، منها مطاحن شرق الدلتا، وسيمو للورق، وقناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ومطاحن مصر الوسطى.

بالإضافة إلى مطاحن الإسكندرية، و شمال القاهرة،وجنوب القاهرة والجيزة والعامة للصوامع والتخزين، وبنك قناة السويس.