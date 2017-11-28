الأهلى: لدينا 1500 موظف تسويق للمشروعات الصغيرة

إسماعيل: 72 وحدة متخصصة فى القاهرة والإسكندرية أحمد الدسوقى قال محسن إسماعيل نائب مدير عام قطاع إدارة مؤسسات التمويل الأصغر بالبنك الأهلى المصري، إن مصرفه لديه 1500 موظف تسويق للمشروعات الصغيرة مضيفا: "احنا اللى بنروح للعميل علشان نموله ".ولفت خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الصغي

إسماعيل: 72 وحدة متخصصة فى القاهرة والإسكندرية

أحمد الدسوقى

قال محسن إسماعيل نائب مدير عام قطاع إدارة مؤسسات التمويل الأصغر بالبنك الأهلى المصري، إن مصرفه لديه 1500 موظف تسويق للمشروعات الصغيرة مضيفا: “احنا اللى بنروح للعميل علشان نموله “.

ولفت خلال كلمته بمؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى تنظمه جمعية رجال الاعمال، أن البنك الأهلى لديه ٧٢ وحدة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القاهرة والإسكندرية، ويخطط لإضافة وحدات أخرى للتوسع فى تمويل المشروعات.

وأشار الى أن مصرفه يسعى للوصول بإجمالى محفظة المشروعات الى ١٠٠ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٠.