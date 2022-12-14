«الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية» تستهدف الوصول بحجم صندوق «حورس» إلى مليار جنيه بنهاية 2023

تستهدف شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية – التابعة للبنك الأهلى المصري- وصول حجم الاكتتاب فى صندوق حورس النقدى ذى العائد اليومى التراكمى إلى مليار جنيه بنهاية العام المقبل.

قالت الدكتورة حنان وجدى، رئيس تطوير الأعمال فى الشركة، إن الأخيرة أطلقت يوم الأحد الماضى صندوق حورس النقدى بالمشاركة مع صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها من غير أفراد أطقم القيادة والضيافة الجوية.

وأضافت وجدى فى تصريحات لـ”المال”، أن الهدف الاستثمارى من الصندوق هو توفير عائد يومى تراكمى وتوزيع دورى والحفاظ على درجة سيولة عالية، مع درجة مخاطر منخفضة.

وأشارت إلى أن مجالات استثمار الصندوق تشمل الأدوات المالية قصيرة الأجل ذات العائد الثابت، مثل أذون وسندات الخزانة وسندات الشركات واتفاقيات إعادة الشراء والودائع وشهادات الادخار البنكية، بالإضافة إلى الصكوك ووثائق الصناديق النقدية الأخرى.

وأوضحت أن صندوق «حورس» يضم مزايا عدة، منها إمكانية الاكتتاب والاسترداد فى وثائقه بشكل يومى وبدون مصاريف، كما أن الحد الأدنى للاكتتاب 10 وثائق، وتبلغ القمية الاسمية للواحدة منها 10 جنيهات.

ويبلغ الحجم المبدئى المستهدف للصندوق 50 مليون جنيه عند التأسيس، مقسما على 5 مليون وثيقة قيمتها الاسمية 10 جنيهات، ويجوز قبول طلبات اكتتاب تفوق الحجم المستهدف للصندوق.

ويصدر لجهتى التأسيس 500 ألف وثيقة بإجمالى قيمة تبلغ 5 ملايين جنيه، %51 منها لصالح الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية، و%49 لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وتلعب شركة «الأهلى» دور مدير الاستثمار، كما تقوم أيضا بتلقى طلبات الاكتتاب مع «مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية»، فيما يتولى البنك الأهلى دور أمين الحفظ.

ويقدم مكتب «معتوق بسيونى دور المستشار القانونى للصندوق، بينما يضم مراقبو الحسابات كلا من «يوسف صلاح الدين» و«محمود صلاح الدين».