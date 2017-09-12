الأهلى كابيتال توقع مذكرة تفاهم مع Electricite de France

إيمان القاضىوقعت شركة الأهلى كابيتال، مذكرة تفاهم مع شركة «Electricite de France» التابعة للحكومة الفرنسية للاستثمار بقطاع الطاقة فى السوق المصرية.وقال خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لـ«الأهلى كابيتال» إن الشركة الفرنسية تعتبر أكبر منتج ومزود للكهرباء فى العالم، وهى مقيدة فى

إيمان القاضى

وقعت شركة الأهلى كابيتال، مذكرة تفاهم مع شركة «Electricite de France» التابعة للحكومة الفرنسية للاستثمار بقطاع الطاقة فى السوق المصرية.

وقال خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لـ«الأهلى كابيتال» إن الشركة الفرنسية تعتبر أكبر منتج ومزود للكهرباء فى العالم، وهى مقيدة فى بورصة باريس، مضيفا أن التعاون معها، سيتركز على إنشاء محطات لإنتاح الطاقة خاصة المتجددة، فضلا عن مشروعات للتوزيع ، علاوة على شركة أو صندوق يختص بتحسين ورفع كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع كثيفة الاستهلاك، عن طريق وضع برامح فنية وتمويلية.

وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع قريبا بين الطرفين لوضع خطة العمل وتحديد باكورة الاستثمارات المرتقبة، مشيرا إلى أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم، هو الاستفادة من النمو المرتقب لقطاع الطاقة فى مصر، فى ظل تحرير أسعار الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات.

وأكد أن «الأهلى كابيتال» رصدت استثمارات بنحو 400 – 500 مليون جنيه، للاستثمار فى قطاع الطاقة خلال العام المقبل، إلا أنه أكد أن هذا المبلغ قابل للتغيير وفقا لظروف السوق.

وكان تحالف شركة «الأهلى كابيتال» مع مكتب ذو الفقار للاستشارات القانونية، تقدم مؤخرا بعرض لوزارة الكهرباء بغرض تولى مهمة المستشار المالى والقانونى لها بالمرحلة الثانية من برنامج تعريفة الطاقة المتجددة، وقال بدوى إن الوزارة لم تبت بعد فى العرض المشار إليه.

و«الأهلى كابيتال» هى الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، وتم تأسيسها عام 2008 برأسمال 5 مليارات جنيه ، وتدير محفظة استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه.