الأهلى كابيتال تفاوض 3 مطورين لتدشين منطقة صناعية

■ أبو النجا: على أرض تابعة لشركة العالمية للثروة الحيوانية مصطفى طلعت تتفاوض شركة «الأهلى كابيتال القابضة»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، مع 3 مطورين محليين، لإقامة منطقة صناعية فى أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات مبدئية تصل إلى مليارى جنيه.وكشف كريم أب

■ أبو النجا: على أرض تابعة لشركة العالمية للثروة الحيوانية



مصطفى طلعت



تتفاوض شركة «الأهلى كابيتال القابضة»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، مع 3 مطورين محليين، لإقامة منطقة صناعية فى أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات مبدئية تصل إلى مليارى جنيه.

وكشف كريم أبو النجا، رئيس قطاع الاستثمار بشركة «الأهلى كابيتال» عن أن المنطقة الصناعية، تقام على الأرض التابعة لشركة «العالمية» للثروة الحيوانية، والتى تم الاستحواذ عليها بنهاية عام 2017.

وكانت «المال» قد كشفت بنهاية العام الماضى، عن استحواذ «الأهلى كابيتال»، على كامل أسهم “العالمية” التى تمتلك مزرعة على 600 فدان فى منطقة أبو رواش بمدينة 6 أكتوبر.

وأشار «أبو النجا» -فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر الاستثمار فى الشرق الأوسط الذى نظمته الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار «CFA» امس – إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع، تصل إلى مليارى جنيه، سيتم تمويل نسبة كبيرة منها عبر البنك الأهلى.

وأكد أن شركته تسير حاليا فى إعداد دراسات الجدوى والمفاوضات مع المطورين بالتوازى، مع إنهاء التراخيص وإجراءات تحويل النشاط من زراعى، إلى صناعى بغرض تنفيذ المشروع.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن شركته ستساهم بنحو «25 – %27»من مصنع السكر الأبيض المملوك لشركة القناة للسكر التابعة لمجموعة الغرير الإماراتية.

وأوضح أنه جار التفاوض مع 8 بنوك محلية، و4 أجنبية لتمويل المشروع بينها بنك الكويت الوطنى، ومؤسسة التمويل الدولية، علما بأنه سيتم تمويل جزء من تكلفته عبر المساهمين الرئيسيين أيضا.

وأكد أن الهيكل النهائى لملكية المشروع، سيتحدد خلال شهر يوليو المقبل.

وتتولى شركة القناة للسكر، التى أسستها مجموعة «الغرير» زراعة واستصلاح مساحة 180 ألف فدان، بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، وتدشن مصنع للسكر الأبيض، بموجب اتفاق ووقعته مع الحكومة بمطلع العام المالى اتفاقية لإنشاء مشروع استثمارى متكامل، لإنتاج السكر الأبيض، باستثمارات مليار دولار.