الأهلى كابيتال تعتزم تحويل 3% من حصتها فى أموك إلى شهادات إيداع دولية

■ أبوالنجا: تخطط لتنفيذ بعض التخارجات عبر برنامج الطروحات الحكومية مصطفى طلعتكشف كريم أبوالنجا، رئيس قطاع الاستثمار بشركة»الأهلى كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، أن الأولى ستحول حوالى 3% من حصتها فى «الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك»، إلى شهادات إيداع

■ أبوالنجا: تخطط لتنفيذ بعض التخارجات عبر برنامج الطروحات الحكومية

مصطفى طلعت

كشف كريم أبوالنجا، رئيس قطاع الاستثمار بشركة»الأهلى كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، أن الأولى ستحول حوالى 3% من حصتها فى «الإسكندرية للزيوت المعدنية أموك»، إلى شهادات إيداع دولية «GDR»، كمرحلة أولى على أن يتبعها تحويلات جديدة.

وأشار «أبوالنجا»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن شركته تنتظر برنامج الطروحات الحكومية والذى قد يتم من خلاله تحويل جزء آخر من حصتها إلى شهادات.

يذكر أن «أموك» تسير حاليًّا فى إجراءات إطلاق برنامج لشهادات الإيداع الدولية ببورصة لندن، وحصلت على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيدت الشهادات ببورصة لندن فعليًّا، لكنها لم تحدد النسبة المراد تحويلها من أسهم إلى شهادات، كما تمتلك 25 % من أموك حاليًا.

فى سياق متصل، أكد أبو النجا أن البنك الأهلى سيشارك فى خطة تمويل مشروع تكرير المازوت التابع لشركة «أموك، والذى يتزامن مع استراتيجية وزارة البترول بأن تكون مصر خالية من المازوت بحلول 2021.

يذكر أن «أموك» تسعى إلى إطلاق مشروع تكرير المازوت عبر تحويله إلى منتجات عالية القيمة، مثل السولار والنافتا، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 500 مليون دولار.

وتستهدف شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك، أرباحًا بقيمة 1.008 مليار جنيه بالموازنة التقديرية للعام المالى 2017-2018، فيما قدرت قيمة الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالى الجارى بنحو 62.202 مليون جنيه.

وأوضح أن شركته تنتظر المساهمة فى الطروحات الحكومية المرتقبة عبر تنفيذ بعض التخارجات من خلال بيع جزء من حصصها بالشركات المقيدة بالبورصة، ومنها شركتا سيدى كرير للبتروكيماويات وأموك والعز الدخيلة للصلب.

وتعتزم «الاهلى كابيتال» تدشين منطAقة صناعية تقام على الأرض التابعة لشركة العالمية للثروة الحيوانية بمنطقة أبورواش بمدينة 6 أكتوبر باستثمارات مبدئية تصل إلى مليارى جنيه، علما بأن شركته سبق أن استحوذت على العالمية من البنك الاهلى نهاية 2017.

وكشفت «المال»، نهاية 2017، عن استحواذ «الأهلى كابيتال»، على كامل أسهم الشركة العالمية للثروة الحيوانية المملوكة للبنك، والتى تمتلك مزرعة على مساحة 600 فدان فى منطقة أبورواش بمدينة 6 أكتوبر.