الأهلى كابيتال تعتزم بيع حصتها فى المصرية للمنتجعات

❐ بدوى: توقيع اتفاق مبدئى وتنفيذ الصفقة قبل نهاية العامإيمان القاضى وشريف عمرتعتزم شركة الأهلى كابيتال – الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى – بيع حصتها البالغة 9% بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وقال خالد بدوى الرئيس التنفيذى للشركة، أنه تم توقيع عقد اتفاق مبدئى مع شركة فنادق البحر ا

❐ بدوى: توقيع اتفاق مبدئى وتنفيذ الصفقة قبل نهاية العام

إيمان القاضى وشريف عمر

تعتزم شركة الأهلى كابيتال – الذراع الاستثمارى للبنك الأهلى – بيع حصتها البالغة 9% بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية، وقال خالد بدوى الرئيس التنفيذى للشركة، أنه تم توقيع عقد اتفاق مبدئى مع شركة فنادق البحر الأحمر لشراء تلك الحصة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أنه سيتم تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الحالى، والتى تأتى فى إطار تخارج «الأهلى كابيتال» من «المصرية للمنتجعات»، رافضاً الكشف عن القيمة الإجمالية لحصيلة البيع.

ويملك شركة فنادق البحر الأحمر، رجل الأعمال سمير عبدالفتاح، الذى يستحوذ على العديد من الفنادق السياحية، ونجحت نهاية يوليو الماضى فى شراء حصة «كاتو للاستثمار» بالمصرية للمنتجعات السياحية، تبلغ %11.5 من رأسمال الأخيرة، فى صفقة بلغت قيمتها 127.8 مليون جنيه، وتولت شركة فيصل لتداول الأوراق المالية تنفيذها بالبورصة المصرية.

وتمت الصفقة بعدما انتقلت شركة كاتو للاستثمار – التابعة لرجل الأعمال إبراهيم كامل – لملكية بنك مصر، فى إطار خطة البنك لتسوية مديونية رجل الأعمال، رئيس مجلس ادارة شركة المصرية للمنتجعات السياحية.

كانت «المال» انفردت فى أغسطس الماضى، بخبر حسم مجلس إدارة بنك مصر، ملف المديونية المستحقة على «كامل»، مقابل 1.1 مليار جنيه، %80 منها عبر الاستحواذ على أراض وأسهم بشركات مملوكة لرجل الأعمال.

وبتنفيذ صفقة تخارج «الأهلى كابيتال» من «المصرية للمنتجعات»، سترتفع نسبة مساهمة «فنادق البحر الأحمر» من %11.5 إلى %20.5 من رأسمال الأخيرة، لتصبح المساهم الأكبر بالشركة.

ووفقاً لأخر تحديث للموقع الإلكترونى لـ«المصرية للمنتجعات»، يتوزع هيكلة ملكيتها ما بين %11.5 لـ«فنادق البحر الأحمر»، ثم الشركة العربية الأولى للتنمية والاستثمار %10، تليها شركة رواد السياحية %8، و«الأهلى كابيتال القابضة» %9، و«مصر للتأمين» %8.05، و« مصر للتأمين على الحياة» 6.9%، و«أوراسكوم القابضة للتنمية» %4.5، و%40.8 لصالح مستثمرين أفراد.

ويتداول سهم «المصرية للمنتجعات» فى البورصة قرب مستويات 1.29 جنيه، وحققت الشركة خلال النصف الأول من 2017، أرباحا بقيمة 60.9 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 36.8 مليون جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وتعمل «المصرية للمنتجعات» فى مجال التعمير السياحى بصفة عامة، وإقامة تجمع عمرانى سكنى متكامل بمنطقة سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، وذلك من خلال تهيئة وتجهيز الأرض، ومدها بالمرافق والخدمات الأساسية اللازمة، من محطات وشبكات لتوليد الكهرباء، وتحلية المياه، والصرف الصحى، والطرق، تمهيدا لتخصيصها لتنفيذ مجموعة من المشروعات الفندقية والسياحية والسكنية والترفيهية والخدمية، سواء بنفسها أو بالمشاركة، ويبلغ رأسمالها 1.050 مليار جنيه.