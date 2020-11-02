«الأهلى كابيتال» تستحوذ على «كايرو ويست» للخدمات الطبية

استحوذت شركة الأهلى كابيتال- الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصري – على كامل أسهم شركة كايرو ويست للخدمات الطبية المالكة لمستشفى الندى للنساء والأطفال.

وأضافت مصادر لـ «المال» – مطلعة على تفاصيل العملية – أنه من المقرر الإفصاح عن تفاصيل الصفقة فى غضون أيام.

وأشارت إلى أن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية لعبت دور سمسار ومنفذ العملية بسوق خارج المقصورة، وتولى مكتب العربية «أيه إل سي» دور المستشار القانوني.

وشهدت سوق الصفقات بالبورصة الأسبوع الماضى تنفيذ 3 عمليات نقل ملكية على أسهم شركة كايرو ويست للخدمات الطبية، التى يمتلكها مجموعة من الأطباء والمساهمين الأفراد.

وكانت «المال» قد نشرت فى ديسمبر 2019 أن «الأهلى كابيتال» تعتزم تأسيس شركة قابضة فى مجال الرعاية الصحية باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار، على أن تضم مساهمات أجنبية.

كما كشفت «المال» مطلع مايو الماضى اعتزام الأهلى كابيتال الاستحواذ على مستشفى متخصص شهير بالقاهرة.

تأسست مستشفى الندى عام 1999 كأول كيان خاص متخصص فى رعاية النساء والأطفال فى قلب القاهرة، وتمتلك فرعين أحدهما بمنطقة المنيل ويضم 50 سريراً، والآخر بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر تم افتتاحه عام 2018 .

وتأسست «الأهلى كابيتال» عام 2008 برأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، فى حين تتجاوز استثماراتها 9 مليارات جنيه، وتمتلك حصصًا فى شركات مدرجة فى البورصة، مثل «سيدى كرير للبتروكيماويات»، و«أموك»، و«أبوقير للأسمدة».