«الأهلى كابيتال» تؤسس قابضة للتمويل متناهى الصغر والدفع الإلكترونى

تستعد شركة «الأهلى كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى، لتأسيس شركة قابضة جديدة للخدمات المالية تضم تحت مظلتها بصفة مبدئية نشاطى التمويل متناهى الصغر و الدفع الإلكترونى.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الشركة تعمل على استصدار موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس الشركة القابضة علما بأنه سيتم تأسيس كيان جديد تحتها للتمويل متناهى الصغر تحت اسم «تمكين».

وتابعت أنه جار إجراء عمليات الفحص النافى للجهالة لأكثر من كيان فى مجال الدفع الإلكترونى بغرض الاستحواذ على حصص حاكمة فيها ليتم إدخالها تحت مظلة الشركة القابضة الجديدة.

كانت «المال» كشفت مؤخرا عن أن «الأهلى كابيتال» تخطط للاستحواذ على شركتين فى قطاع الدفع الإلكترونى، وهما «سداد» و«ممكن».

وأشارت إلى أن تحركات «الأهلى كابيتال» تأتى فى إطار السعى لامتلاك منظومة متكاملة لخدمات التكنولوجيا البنكية ومنها الدفع الإلكترونى بهدف الاستفادة من استراتيجية التحول الرقمى، بجانب الظروف المستجدة الناتجة عن تفشى فيروس «كورونا» عالميا ومحليا.

وتأسست «الأهلى كابيتال» عام 2008، برأسمال مدفوع 5 مليارات جنيه، فى حين تتجاوز استثماراتها 9 مليارات، وتمتلك حصصًا فى شركات مدرجة فى البورصة، مثل «سيدى كرير» و أبو قير للأسمدة.

وبدأت شركة «ممكن» نشاطها فى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى منذ عام 2011، ومنها شحن أرصدة الهواتف، وسداد فواتير المحمول، والإنترنت، والكهرباء، ويتراوح عدد النقاط البيعية لها بين 30 و35 ألفا، منتشرة فى جميع محافظات الجمهورية من إجمالى 350 ألف نقطة بيع لجميع شركات الدفع فى مصر.

أما شركة «سداد» للدفع الإلكترونى فتملك نحو 30 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، فى قطاعات التمويل والإعلام والتعليم والصحة