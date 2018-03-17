الأهلى فى نزهة أفريقية أمام مونانا الجابونى

على المصرى: بعد حسم لقب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 40 فى تاريخه، يوجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أنظاره نحو البطولة الأفريقية، حينما يحل ضيفا ثقيلا على مونانا الجابونى، فى إياب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقي،…



على المصرى:

بعد حسم لقب الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، للمرة الـ 40 فى تاريخه، يوجه فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، أنظاره نحو البطولة الأفريقية، حينما يحل ضيفا ثقيلا على مونانا الجابونى، فى إياب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقي، فى الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

ويقام اللقاء على ملعب الصداقة بالعاصمة ليبرافيل، ويديره طاقم التحكيم كاميروني، يضم كلًا من إيليوم إيليوم حكما للساحة، ويعاونه نوسا موسى مساعد حكم أول، وتيرلا برونو توكي مساعد ثان، والحكم الرابع مال سولي، فيما يراقب اللقاء الغيني أيسيبو نوجيما.

وحقق الأهلى فوزا عريضا فى لقاء الذهاب، الذى أقيم بستاد القاهرة الدولى، برباعية نظيفة، وسيتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى دور الستة عشر، الذي بات يقام بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة فرق ويتأهل الأول والثاني لدور الثمانية.

وعقد لاعبو الأهلى جلسة خاصة بينهم، مساء أمس الجمعة، تعاهدوا خلالها على بذل أقصى الجهد في تلك المباراة ، ونسيان نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة والسعى للفوز واحراز اكبر عدد من الأهداف، من أجل الفوز باللقب، وتعويض خسارة النسخة الماضية من البطولة، أمام الوداد البيضاوى المغربى، فى المباراة النهائية.

ويسعى الأهلى خلال تلك النسخة، لتحقيق لقبه التاسع فى التشامبيونزليج الأفريقى، حيث يعد أبناء القلعة الحمراء، أصحاب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 8 ألقاب، ومن ثم التأهل لكأس العالم للأندية، التى ستقام أواخر العام الحالى.

وتحدث خلال الجلسة حسام عاشور وأحمد فتحى ووليد سليمان، وطلبوا من جميع اللاعبين، ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهتار، خصوصًا أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، وسيسعى جاهدا لتحقيق نتيجة إيجابية، بخلاف أن الفريق الجابونى ليس لديه شيء يبكي عليه، ومن ثم لا توجد أي ضغوط على لاعبيه، وتعاهد الجميع في نهاية الجلسة على بذل المزيد من الجهد والفوز بالمباراة وتأكيد التأهل لدور المجموعات .