الأهلى فى مواجهة صعبة أمام الوداد بالمغرب

على المصرىيستضيف نادى الوداد البيضاوى المغربى، نظيره الأهلى، على ملعب "المركب الرياضى محمد الخامس" بالدار البيضاء، فى الجولة الرابعه من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء طاقم الحكام الجزائرى بقيادة مهدى عبيد شارف.ويحاول الأهلى، الحفاظ على صدارة مجموعه في البطولة، لكن تحقيق ذلك يتطل

على المصرى يستضيف نادى الوداد البيضاوى المغربى، نظيره الأهلى، على ملعب “المركب الرياضى محمد الخامس” بالدار البيضاء، فى الجولة الرابعه من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويدير اللقاء طاقم الحكام الجزائرى بقيادة مهدى عبيد شارف. ويحاول الأهلى، الحفاظ على صدارة مجموعه في البطولة، لكن تحقيق ذلك يتطلب الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الليلة، وسيضمن الأهلى، التأهل دون انتظار الجولتين المقبلتين، والظهور فى دور الثمانية، قبل جولتين من ختام دور المجموعات، إذا فاز خارج الأرض على الوداد البيضاوى. ويحتل الأهلى، صدارة المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، ويتقدم بفارق الأهداف على زاناكو الزامبى، بينما يأتى الوداد ثالثا برصيد ثلاث نقاط، ثم أخيرا القطن الكاميرونى دون نقاط. ويملك الأهلى فرصة للتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائى، بغض النظر عن نتائجه في الجولتين الخامسة والسادسة أمام زاناكو فى زامبيا، والقطن في ملعب برج العرب على الترتيب، في حالة تحقيق الأهلي الفوز على الوداد بالمغرب، حيث سيصل رصيده إلى النقطة العاشرة بالمجموعة، ويضمن التأهل رسمًيا إلى الدور التالي، لأن كلًا من الوداد والقطن لن يتمكنا وقتها من جمع 10 نقاط فى دورى المجموعات. رصيد الوداد سيتوقف عند 3 نقاط، بعد فوزه على القطن وخسارته أمام زاناكو والأهلى “مرتين”، وأقصى ما سيصل إليه الفريق المغربي هو تحقيق 6 نقاط فقط في حالة الفوز على القطن وزاناكو في الجولتين الخامسة والسادسة ليكون مجموع ما يملكه 9 نقاط “أقل من الأهلي”. ولن يستطيع القطن الكاميروني هو الآخر إضافة أكثر من 9 نقاط إلى رصيده الخالي حاليًا، وذلك إذا تمكن من الفوز على زاناكو والوداد والأهلي في الجولات الرابعة والخامسة والسادسة على الترتيب، وهنا سيظل أيضًا أقل من رصيد الأهلي. ويشهد تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية تفوقًا للقلعه الحمراء، حيث تقابلا في 18 مباراة بالبطولات الإفريقية، وحقق الأهلي 7 انتصارات، بينما خسر 4 مرات وسيطر التعادل على 7 مواجهات، وسبق أن تقابل الأهلي في البطولات الأفريقية مع 6 أندية مغربية، هي الوداد والرجاء والدفاع الحسني الجديدي والجيش المغربي وكلاس كازابلانكا. ويملك الأهلي سجلًا رائعًا أمام منافسه الوداد، حيث سبق أن تقابلا في ثلاث نسخ من بطولة دوري أبطال إفريقيا أعوام 2011 و2016 و2017،

المواجهة الأولى جاءت في نسخة 2011 بدوري المجموعات، وأنتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، أما مباراة العودة في المغرب، فانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. المواجهة الثانية جاءت في نسخة 2016 بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الأهلي في مباراة العودة بالمغرب بهدف، المواجهة الثالثة جاءت في النسخة الحالية من بطولة دوري الأبطال، وانتهت المباراة الأولي بتفوق الأهلي في برج العرب بهدفين دون مقابل، بينما تقام المباراة الثانية اليوم الثلاثاء.