«الأهلى فاروس»: خفض الإنتاج وتحفيز الصادرات يدعمان أداء قطاع الأسمنت بنهاية 2021

قالت وحدة البحوث بشركة «الأهلى فاروس» للاستثمارات المالية، إن قرار خفض الإنتاج الذى أصدرته الحكومة المصرية مؤخرًا بشأن قطاع الأسمنت إلى جانب برنامج حوافز الصادرات، دعما أداء الشركات العاملة بالمجال خلال الربع الرابع من العام الماضى 2021.

ورصدت «الأهلى فاروس» فى تقرير لها أداء 3 شركات مقيدة، إذ أصدرت توصيات محايدة على أسهم شركتى «العربية للأسمنت» و«مصر بنى سويف للأسمنت»، فى حين أوصت بزيادة الوزن النسبى لسهم شركة «مصر للأسمنت – قنا».

مبيعات القطاع ترتفع %3 فى الربع الأخير من 2021 والصادرات بنسبة %11

وأوضحت بحوث «الأهلى فاروس» أن حجم مبيعات قطاع الأسمنت شهد خلال الربع الرابع من 2021 زيادة بنسبة %3 على أساس سنوى لتصل إلى 13.7 مليون طن مقارنة بـ 13.3 مليون طن خلال الربع الرابع من عام 2020.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كان قد وافق فى شهر يوليو على طلب 23 شركة عاملة فى قطاع الأسمنت على تخفيض جماعى فى إنتاج المصانع بنسب محددة كمحاولة لانعاش الصناعة وتقليل معدلات الركود للمبيعات فى السوق المحلية.

وأوضح تقرير بحثى أصدرتهُ الشركة للتعليق على أداء بعض الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، والعاملة فى القطاع أن المبيعات المحلية والتى تُمثل %94 من مبيعات القطاع بأكمله، ارتفعت بنسبة %2 خلال الربع الرابع من العام الماضى على أساس سنوى و%9 على أساس ربع سنوى لتصل إلى 12.9 مليون جنيه.

بينما ارتفعت الصادرات بنسبة %46 على أساس سنوى و%11 على أساس ربع سنوى لتصل إلى 756 ألف طن خلال الربع الرابع من 2021.

وعلى صعيد أداء النصف الثانى من العام الماضى قالت «الأهلى فاروس»، إن الصادرات ارتفعت بنسبة %16 لتصل إلى 1.4 مليون طن مقارنة بـ 1.2 مليون طن خلال العام المالى 2020.

ولفتت إلى أن الارتفاع الملحوظ نسبيًا فى الصادرات على أساس سنوى وربع سنوى خلال الربع الرابع من عام 2021 سمح بالاستحواذ على حوالى %6 من إجمالى الأحجام المباعة مقابل متوسط تاريخى يبلغ حوالى %2.

فيما توقعت صعوبة استمرار صادرات الأسمنت فى اتجاهات صعودية مماثلة بسبب الضائقة الحالية فى السوق العالمية والزيادة المتوقعة فى المواد الخام وكذلك تكاليف النقل.

وعلى صعيد العام الماضى قالت إن استهلاك الأسمنت المحلى أظهر نموًا إيجابيًا على أساس سنوى بنسبة %6 ليصل إلى 48.6 مليون طن مقارنة مع 46 مليون طن من مبيعات الأسمنت خلال 2020.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الزيادة الصحية نسبيًا فى الأحجام المباعة بنسبة %6 على أساس سنوى، إلا أنها لا تزال غير مجزية نظرًا لتحديات البناء التى شهدها القطاع عام 2020.

وقالت إن قرار الحكومة بخفض إنتاج شركات الأسمنت إلى جانب الارتفاع المفاجئ فى أسعار الطاقة، وتحديداً الفحم، أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسمنت، وفى نهاية المطاف استفادت هوامش الربح لتصل إلى المستوى الحالى البالغ 1400 جنيه للطن مقارنة مع 800 جنيه للطن سابقًا.

ومع ذلك نوهت «الأهلى فاروس» إلى هذه الهوامش الإيجابية أصبحت حاليًا موضع شك الآن نظرًا للارتفاع الكبير فى أسعار الفحم التى تجاوزت 400 دولار أمريكى للطن فى الأيام القليلة الماضية مما يعكس التوترات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا.

وأكدت أنه عند هذا المستوى من أسعار الفحم، سيكلف الفحم حوالى 18 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لحساباتها، مقابل تكلفة الغاز الطبيعى الحالية البالغة 5.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

ورجحت صعوبة الحفاظ على هوامش الربح الصحية نسبيًا المحققة خلال العام الماضى للعام الجارى، ما لم يتم دعمها بشكل كبير من خلال الزيادات الكافية فى أسعار بيع الأسمنت.

«العربية للأسمنت»

وعن شركة «العربية للأسمنت»، قالت بحوث «الأهلى فاروس» إن الشركة اختتمت أرقام صافى الربح بشكل إيجابى عند 57 مليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2021 مقارنة مع خسائر بقيمة 83 مليون جنيه الربع المقارن من 2020، بدعم من تحسن أسعار البيع وهوامش الربح.

وقالت إن عائدات صادرات الأسمنت والكلنكر للشركة والتى تُمثل %5 من إجمالى الإيرادات انخفضت فى الربع الرابع من عام 2021 بنسبة %24 على أساس سنوى.

وأضافت «الأهلى فاروس» أن أحجام المبيعات المحلية السنوية من الأسمنت والكلنكر والتى تُمثل %85 من إجمالى الأحجام انخفضت بنسبة %27 على أساس سنوى لتصل إلى 2.7 مليون طن خلال العام المالى 2021 بينما ارتفع متوسط السعر المحلى بنسبة %30 على أساس سنوى ليصل إلى 757 جنيهًا مصريًا للطن فى المتوسط.

أسعار الطاقة قد تمنع «العربية للأسمنت» من تحقيق مستهدفات 2022

وعلى جانب آخر، قالت إن أحجام الصادرات السنوية والتى تُمثل %15 من إجمالى الأحجام ارتفعت بنسبة %37 على أساس سنوى خلال نفس الفترة لتصل إلى 497 ألف طن بينما انخفض متوسط أسعار الصادرات بنسبة %12 على أساس سنوى.

وأوضحت بحوث «الأهلى فاروس» إن شركة «العربية للأسمنت» تلتزم بموجب اتفاقية تعاقدية، بشراء كميات فحم الكوك محليًا بمستوى 300 ألف طن سنويًا، يتم توفيرها من قبل شركة التكرير المصرية، وهو ما يكفى لتلبية 60 : 70 % من إجمالى متطلبات الطاقة.

ولفتت إلى أن إدارة الشركة كانت قد أكدت سابقًا أن فحم الكوك (-60 70 %) وأنواع الوقود البديلة (%10)، تفى بـ %80 من متطلبات الطاقة لصالحها.

وقالت «الأهلى فاروس» إنه حتى ظهور رؤية واضحة حول أسعار الطاقة وقضايا سلسلة التوريد، وعلى الرغم من أن الشركة تتمتع بميزة التكلفة، فإن توقعات الإدارة بتحقيق صافى دخل قدره 300 مليون جنيه خلال 2022 تبدو مشكوكًا فيها عند مستويات أسعار الطاقة الحالية نظرًا للانخفاض المتوقع فى الأحجام.

وأصدرت «الأهلى فاروس» توصية محايدة على سهم الشركة فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة عند 5 جنيهات.

«مصر بنى سويف للأسمنت»

وعلى صعيد أداء شركة «مصر بنى سويف للأسمنت»، قالت بحوث «الأهلى فاروس»، إن الشركة تمكنت من صافى ربح بقيمة 49 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مقارنة بخسارة صافية قدرها 13 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2020.

وأوضحت أن الشركة استفادت خلال تلك الفترة على غرار معظم لاعبى الأسمنت، من الارتفاع الأخير فى الأسعار على الرغم من انخفاض الكميات المباعة.

وقالت إن المبيعات المحلية للشركة ارتفعت بنسبة %8 على أساس سنوى خلال الربع الرابع من عام 2021 لتصل إلى 415 مليون جنيه نتيجة الزيادة السنوية البالغة %60 فى متوسط الأسعار المحلية التى بلغت 803 جنيهات لكل طن خلال الربع الرابع من عام 2021 ارتفاعًا من 502 جنيه للطن خلال الربع الرابع من عام 2020 على الرغم من انخفاض حجم المبيعات المحلية بنسبة %26 على أساس سنوى، علما بأن الشركة لم تسجل أى صادرات خلال الربع الرابع من عام 2021.

صادرات «مصر بنى سويف» تنخفض %77 فى 2021

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن شركة «مصر للأسمنت بنى سويف» هى شركة خالية من الديون ولديها زيادة بنسبة %14 على أساس سنوى فى دخل الفوائد بواقع 95 مليون جنيه.

وعلى صعيد تعاملات العام الماضى ككل، قالت «الأهلى فاروس»، إن إجمالى الإيرادات شهد انخفاضًا بنسبة %6 على أساس سنوى تزامنًا مع انخفاض الأحجام المحلية بنسبة %20 على أساس سنوى إلى 1.6 مليون طن.

وتابعت : من ناحية أخرى، أظهرت الأسعار ارتفاعًا بنسبة %20 على أساس سنوى لتصل إلى 704 جنيهات للطن فى المتوسط، مرتفعا من 587 جنيها للطن.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن مبيعات الصادرات لا تزال تمثل وزنًا كبيرًا لإيرادات الشركة، إلا أنها انخفضت بشكل ملحوظ بنسبة %77 على أساس سنوى لتصل إلى 8 ملايين جنيه خلال العام المالى 2021 انخفاضًا من 35 مليون جنيه العام الماضى.

وتابعت: إن حجم الصادرات انخفض بنسبة %75 على أساس سنوى ليصل إلى 16 ألف طن خلال 2021 بجانب انخفاض %6 على أساس سنوى فى متوسط سعر الصادرات إلى 507 جنيهات لكل طن.

وأشارت إلى انخفاض تكلفة السلع المباعة بنسبة %10 على أساس سنوى خلال العام المالى 2021 لتصل إلى 943 مليون جنيه بشكل رئيسى بسبب انخفاض التكاليف المتغيرة.

وأصدرت «الأهلى فاروس» توصية محايدة على سهم الشركة فى البورصة المصرية وحددت القيمة العادلة لهُ عند 30 جنيها.

«مصر للأسمنت – قنا»

وأخيرًا على صعيد أداء شركة «مصر للأسمنت – قنا»، قالت «الأهلى فاروس»، إن الشركة حققت أرباحًا بقيمة 39 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021 مدفوعًا بتحسين أسعار الأسمنت جنبًا إلى جنب مع التحكم الفعال فى التكلفة واستراتيجيات شراء المواد الخام على مدار الربع والسنة.

وأشارت إلى أنه مع قرار الحكومة المصرية بخفض إنتاج شركات الأسمنت، فقد انخفض حجم مبيعات الأسمنت للمجموعة بنسبة %48 على أساس سنوى خلال الربع الرابع من العام الماضى ليصل إلى 574 ألف طن مقارنة مع 1.2 مليون طن خلال الربع الرابع من 2020 مع انخفاض المبيعات المحلية وكذلك الصادرات.

التحكم الفعال فى التكلفة واستراتيجيات شراء المواد الخام تساندان أداء «مصر للأسمنت – قنا»

وأضافت «الأهلى فاروس» أن «مصر للأسمنت – قنا» حاولت إيجاد مخرج من خلال بيع الكلنكر محليًا فى النصف الثانى من العام.

وتابعت: إن مبيعات الكلنكر المحلى للشركة بلغت 171 ألف طن خلال الربع الرابع 2021 و198 ألف طن خلال الربع الثالث 2021.

من ناحية أخرى، شهد متوسط سعر طن المجموعة ارتفاعًا بنسبة %49 على أساس سنوى ليصل إلى متوسط 818 جنيهًا للطن خلال الربع الرابع من عام 2021.

وأشارت إلى أن تكلفة البضائع المباعة للمجموعة انخفضت بنسبة %19 على أساس سنوى لتصل إلى 468 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2021، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض رسوم الإدارة الحكومية والفنية بنسبة %79 على أساس سنوى مصحوبة بانخفاض بنسبة %56 على أساس سنوى فى تكاليف الكهرباء خلال الربع بسبب بعض أعمال الصيانة والتوقف فى مرافق المجموعة.

وأوضحت، أن ذلك الأداء انتهى بإجمالى ربح قدره 163 مليون جنيه بارتفاع %71 على أساس سنوى و%26 خلال الربع الرابع من عام 2021.

وعلى الجانب السنوى، بلغ صافى الدخل المنسوب 146 مليون جنيه فى السنة المالية 2021، أى أعلى بأكثر من 4 أضعاف من 34 مليون جنيه المسجلة فى السنة المقارنة، على الأداء التشغيلى الفعال.

فيما أوصت «الأهلى فاروس» بزيادة الأوزان النسبية على سهم الشركة فى البورصة المصرية وحددت السعر المستهدف لها عند 20 جنيها.