«الأهلى فاروس» تتوقع استمرار تعافى أرباح الشركات المقيدة حتى نهاية 2022

توقعت وحدة بحوث شركة «الأهلى فاروس» أن تشهد الأرباح المجمعة للشركات المقيدة فى البورصة المصرية تعافيا جزئيا بنتائج أعمال العام الجارى، والذى سجلت فى بدايتهُ أداءً قويًا بدعم جزئى من أثر سنة الأساس المنخفضة خلال العام الماضى، بسبب إجراءات الإغلاق التى تمت خلال الربع الثانى من العام لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ورجحت أن يستمر التعافى أمام الشركات المقيدة خلال العام المقبل، إذ لاتزال فرص ارتفاع أرباح الشركات حاضرة بنسبة لا تقل عن %15 بدعم من عدة عوامل أولها، النمو الإيجابى المحقق على مستوى القطاعات المصرفية والمالية والصحية والاستهلاكية والعقارية.

وأشارت «الأهلى فاروس» فى تقرير بحثى لها حصلت «المال» على نسخة منه إلى أن أداء السوق بشكل عام لم يُظهر حالة التعافى المحققة فى أرباح الشركات عن العام 2021، بل نشأت فجوة واسعة بين أداء السوق الفعلى وأداء الشركات المالى.

فيما توقعت أن تضيق تلك الفجوة بمرور الوقت ، مشيرةً إلى أن المؤشر الرئيسى يتداول عند مضاعفات ربحية مقدراها %7.8 لعام 2021 و6.1 مرة لعام 2022.

ولفتت إلى أن حركة «EGX30» المقوم بالدولار تؤكد أن هناك احتمالية إعادة تقييم للأسهم بالعودة إلى مستويات 2019 وهو ما قد يأتى مصحوبًا بضغوط على مستوى سعر الصرف نظرًا لأن اقتصادات الدول المتقدمة قد تبدأ فى رفع أسعار الفائدة الأساسية.

وقالت إن المستثمرين الأجانب بدأوا فى الاختفاء من المشهد منذ الربع الرابع من 2019، وتبقى عودتهم مرهونة بتنفيذ سلسلة من الطروحات العامة الأولية القوية وبرامج جاذبة ومحفزة للاستثمار ووضع إطار قانونى وتنظيمى قوى.

توقعات نتائج أعمال الشركات

وذكرت «الأهلى فاروس» أن كل العوامل التى من المتوقع أن تشهدها السوق سيكون لها مردود إيجابى على شريحة محددة من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية.

وبشكل عام رشحت 10 شركات مقيدة ستكون الأعلى من حيث تعافى الأرباح خلال العام المقبل، وتمثلوا فى المصرية للألمونيوم والتى رجحت أن تحقق إيرادات بقيمة 11.3 مليار جنيه بنهاية العام الجارى وتصل إلى 14.3 مليار بنهاية 2022 بنمو %26 أما على صعيد مستويات الربحية فرجحت أن تُحقق أرباحًا بقيمة 28 مليون جنيه بنهاية العام الجارى على أن ترتفع لتصل 1.6 مليار بنهاية العام المقبل.

ورجحت أن تحقق شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إيرادات بقيمة 607 ملايين جنيه وأرباحا بقيمة 180 مليونا بنهاية العام الجارى، على أن تواصل النمو وتسجيل الإيرادات 3.3 مليار و1.9 مليار ربحية بنهاية العام المقبل.

وحلت العربية للأسمنت فى المركز الثالث وتوقعت لها أن تسجل إيرادات بقيمة 2.3 و2.8 مليار جنيه بنهاية العام الجارى والذى يليه على التوالى، وأرباحًا بقيمة 31 و173 مليون جنيه على التوالى بالفترة نفسها.

ورابعًا جاءت شركة «سبيد ميديكال» إذ توقعت «الأهلى فاروس» أن تحقق إيرادات بقيمة 401 مليون جنيه بنهاية العام لتُحقق طفرة بالعام الذى يليه وتصل إلى 2.9 مليار جنيه، وأرباحًا بقيمة 151 و719 مليونا خلال الفترة ذاتها.

ورجحت بحوث «الأهلى فاروس» أن تُحقق شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية إيرادات بقيمة 8.8 ثم 15 مليار جنيه بنهاية العام الجارى والعام المقبل على التوالى، أرباحًا بقيمة 3.5 و6.5 مليار جنيه بالفترة المذكورة .

وجاءت الإسكندرية للزيوت المعدنية – أموك ضمن القائمة ورجحت «الأهلى فاروس» أن تُحقق الشركة إيرادات بقيمة 10 و14 مليار جنيه على التوالى خلال عامى 2021 و2022 وأرباحًا بقيمة 486 و894 مليونا على التوالى خلال العامين أيضًا.

وحلت شركة البويات والصناعات الكيماوية ضمن القائمة أيضًا وتوقعت «الأهلى فاروس» أن تحقق إيرادات بقيمة 849 و940 مليون جنيه على التوالى بنهاية العام الجارى ونظيرهُ المقبل، وأرباحًا بقيمة 53 و95 مليونا على التوالى لنفس الفترة أيضًا.

وتوقعت «الأهلى فاروس» أن تحقق شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إيرادات بقيمة 1.9 مليار جنيه بنهاية العام الجارى ثم 2.6 مليار بالعام الذى يليه، على أن تُسجل ربحية العام حوالى 398 ثم 678 مليون جنيه بالفترة ذاتها.

وحلت شركة مصر بنى سويف للأسمنت فى المركز التاسع ضمن قائمة التوقعات ورجحت «الأهلى فاروس» أن تُحقق الشركة إيرادات بقيمة 994 مليون جنيه ثم 1.2 مليار على التوالى بنهاية العام الجارى والعام المقبل، وأرباحًا بقيمة 93 و144 مليونا بنفس الفترة.

فيما حلت شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية فى المركز العاشر وسط توقعات أن تسجل الشركة إيرادات بقيمة 1.8 و2.5 مليار جنيه بنهاية العام الجارى ونظيرهُ المقبل على التوالى، وأرباحًا بقيمة 523 ثم 785 مليونا بالفترة ذاتها.

العوامل المؤثرة

وعلى صعيد وجود بعض العوامل المؤثرة على أداء الشركات المقيدة، رجحت أن تؤثر معدلات التضخم الحالية إيجابًا على البنك التجارى الدولى وشركة طلعت مصطفى والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

كما رجحت أن تستفيد الشركات التى لديها وفرة نقدية متمثلة فى إعمار مصر ومصر بنى سويف والمجموعة المالية هيرميس وأبو قير للأسمدة من احتمالية رفع أسعار الفائدة الأساسية خلال العام المقبل.

وقالت إن احتمالية تعرض سعر الصرف لضغوط من المفترض أن يُفيد شركات التطوير العقارى والتصدير ممثلة فى شركات النساجون الشرقيون وأبو قير للأسمدة وموبكو والقابضة المصرية الكويتية والسويدى إلكتريك وأوراسكوم كونستراكشون والمصرية للألومنيوم وحديد عز.

وقالت إن استمرار الإنفاق فى مشروعات البنية التحتية وإعادة إعمار البلدان المجاورة سيؤثر إيجابًا على أوراسكوم كونستراكشون والسويدى إلكتريك، فيما ستستفيد شركات «إى فاينانس» و«فورى» و«إم إم جروب» و« بى إنفستمنتس القابضة» و«راية» من عمليات التحول الرقمى فى مصر.

أما على صعيد قطاع السياحة فأشارت إلى أن تعافيهِ سيفيد شركات أوراسكوم للتنمية القابضة، وطلعت مصطفى القابضة، إلى جانب استفادة أبو قير والقابضة المصرية الكويتية وموبكو والمصرية للألومنيوم ومصر لصناعة الكيماويات من عمليات انتعاش أسعار السلع الأساسية خاصة فى النصف الثانى من العام المقبل.

ورجحت أن تستفيد شركات القابضة المصرية الكويتية وأبو قير وموبكو من عمليات منح ميزة الاستثمار فى المناطق الحرة والإعفاءات الضريبية.

وعلى جانب آخر، قالت إن عودة المستثمرين الأجانب إلى سوق المال سيصب فى مصلحة شركات التجارى الدولى و«إى فاينانس» و«فورى» و«إيديتا» و«كليوباترا» و«الشرقية للدخان» و« السويدى إليكتريك» و«أوراسكوم كونستراكشون» والقابضة المصرية الكويتية والتشخيص المتكاملة، أما عمليات تسييل الأصول فستكون مفيدة لصالح مصر الجديدة للإسكان والتعمير والعربية لإدارة الأصول وباكين والشرقية للدخان والمصرية للاتصالات.

القطاعات المُختارة

وعلى صعيد نظرتها للقطاعات، أوصت بزيادة الأوزان النسبية لأسهم الكيماويات والبتروكيماويات خاصة بالنسبة لمنتجى اليوريا، وعلى صعيد قطاع البناء والتعمير أوصت بزيادة الأوزان النسبية على أسهم شركات المقاولات تحديدًا، فيما جاءت توصيتها محايدة على صعيد أسهم قطاع مواد البناء.

وتوقعت أن تعود أسهم شركات الرعاية الصحية والأدوية لمعدلات نموها الطبيعية الجيدة خلال العام المقبل بدعم من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى جانب القطاع الاستهلاكى بشكل عام توقعت أن يحافظ على استقراره بدعم من هدوء وتيرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية فى النصف الثانى من العام المقبل. حركة المؤشر الثلاثيني للبورصة المصرية الأسبوع الماضي

الأسهم المُرشحة للصعود

وحددت «الأهلى فاروس» مجموعة من الأسهم التى ستكون مرشحة للصعود مع توصية بزيادة الأوزان النسبية عليها، على رأسها سهم «التجارى الدولى» وحددت قيمته العادلة عند 75 جنيها، والمجموعة المالية هيرميس بقيمة عادلة 19.61 جنيه، وسهم شركة إيديتا للصناعات الغذائية 10.25 جنيه.

وجاء سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ضمن الأسهم المرشحة للصعود بقيمة عادلة 20 جنيها، وأيضًا سهم «النساجون الشرقيون» بقيمة عادلة 10.75 جنيه، والسويدى إلكتريك بقيمة عادلة 14.28 جنيه، وأوراسكوم كونستراكشون بقيمة عادلة 125 جنيها.

كما جاء سهم شركة أبو قير للأسمدة ضمن القائمة المرشحة للصعود بقيمة عادلة 29 جنيها، إلى جانب سهم المصرية القابضة الكويتية بقيمة عادلة 31 جنيها، وأيضًا سهم شركة مستشفى كليوباترا بقيمة عادلة 6.40 جنيه، وسهم شركة ابن سينا فارما بقيمة عادلة 4.80 جنيه.

وحل سهم شركة التشخيص المتكاملة ضمن القائمة المختارة بقيمة عادلة 22 جنيها، وسهم فورى بقيمة عادلة 17 جنيها، إلى جانب سهم المصرية للاتصالات بقيمة عادلة 18 جنيها و«إى فاينانس»، بالإضافة إلى سهم أوراسكوم للتنمية مصر ومجموعة طلعت مصطفى بقيمة عادلة 10.77 و16.66 جنيه على التوالى.

أسهم فى انتظار المحفزات

وقالت «الأهلى فاروس» إن هناك مجموعة من الأسهم فى انتظار المحفزات خلال العام الجديد، واحتلت أسهم القطاع البنكى الصدارة، وعلى رأسهم «مصرف أبو ظبى الإسلامى – مصر» بقيمة عادلة 29.29 جنيه وتوصية محايدة، إلى جانب بنك البركة – مصر بقيمة عادلة 20 جنيها وتوصية بزيادة الأوزان النسبية.

وجاء سهم كريدى أجريكول ضمن القائمة مع توصية بزيادة الأوزان النسبية وقيمة عادلة 40 جنيها، إلى جانب سهم بنك التعمير والإسكان بقيمة عادلة 54 جنيها وتوصية بزيادة الأوزان النسبية، وأيضًا سهم بنك قطر الأهلى الوطنى بقيمة عادلة 25 جنيها وتوصية بزيادة الوزن النسبى.

كما جاء سهم كونتكت المالية القابضة ضمن قائمة الأسهم بقيمة عادلة 7.50 جنيه، وتوصية بزيادة الوزن النسبى، إلى جانب سهم العربية للصناعات الغذائية – دومتى بقيمة عادلة 6.70 جنيه وتوصية بزيادة الوزن النسبى، إلى جانب سهم جهينه للصناعات الغذائية بقيمة عادلة 8.75 جنيه وتوصية بزيادة الوزن النسبى.

وضمت القائمة أيضًا سهم الشرقية للدخان بقيمة عادلة 17.60 جنيه وتوصية بزيادة الوزن النسبى، إلى جانب سهم شركة غبور أوتو بحصة سوقية 5.40 جنيه وتوصية بزيادة الوزن النسبى.

أسهم منخفضة المضاعفات

ورصدت «الأهلى فاروس» مجموعة من الأسهم منخفضة المضاعفات الربحية بمضاعف أقل من 7 مرات خلال العام المقبل، جاء على رأسها سهم «أبو ظبى الإسلامى الوطنى» ثم سهم «إعمار مصر».

وضمن القائمة حل سهم بنك البركة مصر، و«سبيد ميديكال»، وسهم حديد عز، وعز الدخيلة، إلى جانب سهم أوراسكوم للتنمية مصر، وبنك فيصل الإسلامى مصر، وغبور أوتو، وبنك التعمير والإسكان.

الأسهم الأعلى توزيعًا للأرباح

وعلى صعيد الأسهم الأعلى توزيعا للأرباح، قالت «الأهلى فاروس» إن سهم شركة الشرقية للدخان هو الأعلى من حيث توزيع الأرباح بالنسبة لشركات البورصة المصرية.

وأشارت – فى تقرير بحثى لها حصلت «المال» على نسخة منهُ – إلى أن القائمة تتضمن شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو والتى احتلت الترتيب الثانى وفقًا لرصد بحوث «الأهلى فاروس»، إلى جانب شركة أبو قير للأسمدة وعبور لاند للصناعات الغذائية.

وفى المركز الخامس حلت شركة العز للسيراميك والبورسيلين، ومطاحن وسط وغرب الدلتا وشركة القناة للتوكيلات الملاحية، والقاهرة للصناعات الدوائية، والقاهرة للدواجن، والنساجون الشرقيون.