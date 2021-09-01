«الأهلى صبور»: تفاضل بين إصدار صكوك أو توريق بقيمة تصل إلى مليارى جنيه مطلع العام المقبل

كشف تامر عرفان نائب الرئيس التنفيذى لشركة الأهلى صبور للتنمية العقارية، عن أن الشركة تفاضل حالياً بين إصدار صكوك أو عملية سندات توريق بقيمة تترواح ما بين 1.5 إلى 2 مليار جنيه.

وتوقع أن يتم البت فى الأمر فى غضون 4 شهور، على أن يتم الإصدار مطلع العام المقبل.

وأضاف عرفان لـ«المال» على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع شركة كونتكت، أن «صبور» تدرس كل الحلول التمويلية إضافة إلى الطرح بالبورصة، موضحًا أنها تعكف حاليا على دراسة كل البدائل التمويلية سواء للمشروعات الحالية، أو تحت الإنشاء.

وأكد أن الطرح بالبورصة المصرية على أجندة أولويات الشركة خلال الفترة المقبلة، وقامت بتعيين مستشار للطرح يعمل على تهيئتها له.

وحول التوسعات، كشف الرئيس التنفيذى للشركة أن العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة على قائمة توسعات، تزامنا مع خطتها لتدشين ناد جديد فى غرب القاهرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعمل شركة الأهلى صبور على مشروع «KEEVA» بالسادس من أكتوبر بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» بالشراكة مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية، و»ذا جرين سكوير» بالشراكة مع «دار المعالي» السعودية و«لافينير» ومشروع «آريا» بالشراكة مع شركة «منازل» الكويتية ومشروع Rare بمستقبل سيتي، ومشروع أمواج وجايا بالساحل الشمالي.

وأطلقت الشركة المرحلة الثانية من مشروع «كييفا» الذى تقيمه فى مدينة 6 أكتوبر، وتصل قيمة المبيعات المستهدفة من تلك المرحلة إلى مليار جنيه، وتضم 200 وحدة.

ويقام المشروع على 144 فدانًا بإجمالى استثمارات 5 مليارات جنيه، ومبيعات إجمالية تقارب 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تخطط لتسليم أولى المراحل خلال الربع الأخير من عام 2023، ووصلت المبيعات المتحققة من المرحلة الأولى إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وضخت الشركة 600 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية للمشروع خلال العام الجارى 2021، مع توفير جميع التيسيرات التى تمكن فريق العمل من استكماله وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها.