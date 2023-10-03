«الأهلى صبور» تشارك مستثمرين لإنشاء «Melee» لتطوير المناطق غير السكنية

دخلت الأهلى صبور العقارية فى شراكة مع مجموعة مستثمرين على رأسهم جاسر بهجت لإنشاء شركة Melee المتخصصة فى مجال تطوير المشروعات غير السكنية ذات العلامات التجارية، برأسمال 100 مليون جنيه.

قال جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«Melee» إن شركته ستكون متخصصة فى تنمية المكونات غير السكنية، وأبرزها المشروعات التجارية والإدارية والنوادى الرياضية والفنادق ومناطق الترفيه، موضحًا أن حجم أصولها حاليًا يلامس 30 مليار جنيه.

وتابع -خلال مؤتمر صحفى أمس الاثنين- أن «Melee» ستهتم فى البداية بالتركيز على تنمية الأراضى التابعة لمجموعة الأهلى صبور فى مختلف مشروعاتها بشرق وغرب القاهرة، بخلاف الساحل الشمالى مضيفا أن الأصول المنقولة من الأخيرة تمثل مشروعات قائمة، ومنها مبنى أركاديا مول وأخرى مرتقب طرحها فى الفترة المقبلة.

وأشار «بهجت» إلى أن الشركة ستطرح أول مشروعاتها فى السوق المحلية خلال شهر، والمتمثل فى تطوير مكون غير سكنى على مساحة 70 فدانا بوصلة دهشور داخل مشروع كييفا، وسيتم الكشف عن كل تفاصيله مستقبلًا.

وأكد أن الشركة تخطط أيضًا للدخول فى شراكة مع مطورين آخرين بخلاف «الأهلى صبور»، وتتفاوض فى هذا الإطار لإقامة مشروعات أخرى فى مناطق العين السخنة وشرق القاهرة.

ولفت إلى أن «Melee» حصلت على أصول أخرى من «الأهلى صبور»، منها نادى بلاتنيوم القاهرة الجديدة، والذى تخطط لتكرار تجربته فى أكثر من منطقة حيوية سواء ذاتيًا أو بالشراكة مع أندية أخرى.

وأكد «بهجت» أن الشركة لديها ذراع فندقية متمثلة فى سلسلة فنادق Kynd للضيافة، والتى افتتحت أول فرع لها وتم تشغيله فعليًا بمشروع جايا الساحل الشمالي، وتتم دراسة إضافة مزيد من الغرف، كما وقعت اتفاقية مع مجموعة ماريوت الدولية لإنشاء 5 فنادق بالسوق المحلية.

وأفاد «بهجت» بأن الخطة الخمسية لمستقبل “Melee” تتضمن الوصول بحجم الاستثمارات لملامسة 100 مليار جنيه، مع تملك عدة مشروعات فى المناطق الاستثمارية الحيوية بالسوق المحلية.

وأضاف إن الشركة لا تفكر فى الحصول على قروض بنكية خلال 4 سنوات على الأقل، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وستعتمد على الموارد الذاتية بخلاف متحصلات البيع للعملاء، قائلاً: أننا قمنا خلال الأيام القليلة الماضية ببيع %50 من مبنى إدارى طبى متنوع فى التجمع بقيمة 500 مليون جنيه. وذكر أن الشركة لديها مبانٍ أخرى إدارية ومتنوعة فى القاهرة الجديدة سيتم تسويقها خلال الفترة القادمة.