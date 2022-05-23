«الأهلى صبور» تشارك «ذا مارك كوميونتيز» لتطوير 260 فدانا بمشروع «أوديسيا مستقبل سيتى»

دخلت شركة الأهلى صبور العقارية فى شراكة مع «ذا مارك كوميونتيز» لتطوير 260 فدانا تابعة لصبور فى مشروع ذا سيتى أوف أوديسيا The City of Odyssia بمدينة مستقبل سيتى.

قال المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للأهلى صبور، إن شركته تعتبر أول وأكبر مطور فى «مستقبل سيتى» وتملك 3 مشروعات رئيسية بمساحة تزيد على 708 أفدنة.

وأوضح فى تصريحات صحفية بحضور «المال» أن مشروعات «الأهلى صبور» هى «ذا سيتى أوف أوديسيا» بمساحة 528 فدانا، و«جرين سكوير» على مساحة 80 فدانا، و«لافينير» بمساحة أكثر من 100 فدان.

وأكد أن «الأهلى صبور» فضلت الدخول فى شراكة استراتيجية مع شركة «ذا مارك كوميونتيز» لتطوير 260 فدانا من مساحة مشروع «ذا سيتى أوف أوديسيا» وذلك بغرض توفير المزيد من التصميمات المتفردة، لتنويع المنتج وتسريع التنفيذ، خاصة أنه من أكبر المجتمعات العمرانية المتكاملة وتصل استثماراته الإجمالية إلى 29 مليار جنيه بالشراكة مع «المستقبل للتنمية العمرانية».

ورأى صبور أن السوق العقارية تعيش حالة متسارعة من التطورات والمنافسة الكبيرة بين الشركات وهو ما دفعها للتفكير خارج الصندوق عبر الدخول فى شراكات استراتيجية مع شركاء نجاح لديهم رؤية جديدة لتقديم قيمة مضافة كبيرة للمشروعات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلى صبور أن التوسعات الأخيرة جاءت بما يتناسب مع التطورات التى تحدث بالسوق العقارية المحلية والإقليمية والعالمية والاتجاه إلى الاندماجات والشراكات للعمل على سرعة التنمية والتطوير وخاصة للمشروعات الضخمة

فيما قال المهندس عمرو بدر رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «ذا مارك كوميونتيز» إن الأهلى صبور لديها رؤية متميزة فى اختيار المكان والمنطقة؛ كما أن «مستقبل سيتى» مدينة واعدة وهو ما شجعنا للسعى نحو الدخول فى هذه الشراكة بعدما تلاقت الرؤى والهدف الأساسى لتقديم منتج عقارى مختلف ومتميز.

وأكد أن الشركة تنوى أن تقدم منتجًا عقاريًا مختلفًا يتناسب مع القدرة الشرائية المستهدفة ويحقق إضافة للسوق العقارية فى ظل المنافسة التى يشهدها القطاع.

وأضاف بدر أن نطاق الشراكة عبارة عن تطوير 260 فدان من مشروع «The City of Odyssia» نستهدف به تقديم منتج جديد فى السوق من حيث التصميمات وسيكون به كمباوند سكنى كبير على مساحة 200 فدان بجانب تطوير منطقة CBD التجارية الإدارية والترفيهية على مساحة 60 فدانا.

وقال بدر إن الشركة بدأت عملية إعادة دراسة كاملة للمشروع لتحديد أسعار البيع لتتوافق مع الارتفاعات الأخيرة فى أسعار مواد البناء والخامات فى السوق المصرية.

وأكد أن المرحلة الأولى من المشروع تضم 1800 وحدة ما بين الفيلات والشقق السكنية ومن المرتقب طرحها للبيع خلال الفترة القادمة كما أنه من المخطط تنفيذها ما بين 3 الى 4 سنوات؛ فيما تصل مدة تنفيذ المشروع بالكامل خلال 7 سنوات. وأشار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة «ذا مارك كوميونتيز» انها تملك 3 مشروعات عقارية فى منطقة شرق القاهرة واقتربت من تسليم بعض الوحدات خلال العام الحالى؛ كما دخلت مؤخرا فى مباحثات بنكية للحصول على تمويل بنكى لتغطية الإنشاءات فى المشروعات المختلفة للشركة فى ظل الارتفاع اللافت فى التكاليف.