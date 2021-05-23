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«الأهلى تمكين» للتمويل متناهى الصغر تسعى لضخ 300 مليون جنيه قروضًا فى 2021

تستهدف نمو شبكتها إلى 50 فرعًا
الحسينى حسن 10:26 ص, الأحد, 23 مايو 21 10:26 ص, الأحد, 23 مايو 21

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تستهدف شركة الأهلى تمكين للتمويل متناهى الصغر، التابعة لـ«الأهلى كابيتال القابضة» – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى – ضخ 300 مليون جنيه قروضًا للعملاء خلال 2021.

قال مجدى موسى، العضو المنتدب لشركة الأهلى تمكين فى حوار مع «المال»، إن الشركة نجحت بعد مرور أقل من شهر من بدء أعمالها فى السوق المصرية، فى منح تمويلات بنحو 7 ملايين جنيه لنحو 400 عميل متمركزين فى محافظات الوجه القبلى، مضيفًا أنها تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات الممنوحة للعملاء إلى ما يتجاوز 300 مليون جنيه فى نهاية 2021.

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يشار إلى أن البنك الأهلى المصرى أعلن فى مارس الماضى عن إطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلى للمدفوعات «الأهلى تمكين» لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية.

وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلى للتمويل متناهى الصغر، والاستحواذ على %75 من شركة التوزيع والاتصالات الدولية «ديستل – ممكن» لتنضم إلى مجموعة.

وأضاف «موسى» أنه تم تدشين 8 أفرع للأهلى تمكين حتى الآن، تتمركز فى 7 محافظات، وهى بنى سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وإدفو بأسوان، وديروط بأسيوط.

وذكر أن الأهلى تمكين تستهدف خلال العام الحالى الوصول بشبكة فروعها إلى نحو 50 فرعًا، على أن تقفز بها إلى 150 فرعًا بمختلف محافظات الجمهورية خلال ثلاث سنوات.

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وأشار «موسى» إلى أن الشركة تضع خطة طموحة فى السوق المصرية، تستهدف الوصول بقاعدة عملائها إلى نحو 300 ألف عميل خلال ثلاث سنوات.

وأفاد بأن «الأهلى تمكين» تستهدف توظيف المزيد من الطاقات البشرية خلال الفترة المقبلة، وتكوين جهاز وظيفى متميز، وتسعى للوصول بعدد الموظفين إلى 600 موظف فى نهاية العام الحالى. وقال «موسى» إن التكنولوجيا المالية ستكون أساس عمل الأهلى تمكين من خلال الاستعانة بالأنظمة الرقمية، التى تتيح سرعة التحويلات وإصدار قروض عبر بطاقات الصراف الآلى الوطنية «ميزة»، وأساليب الدفع الإلكترونية المختلفة، ومنها المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، ما ينعكس على تسهيل الخدمات المقدمة للعميل

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بقلم الحسينى حسن

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