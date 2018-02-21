الأهلى تستهدف 5.7 مليار جنيه تعاقدات المرحلة الأولى من سيتى أوف أوديسيا

بدء إجراءات الاكتتاب العام خلال 4 أشهر كتبت ـ بدور إبراهيم: تستهدف شركة الأهلى للتنمية العقارية 5.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية، من المرحلة الأولى لمشروع «سيتى أوف أوديسيا»، المقام على 578 فدانا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، ويتم تنفيذه بنظام الشراكة مع «المستقبل للتنمية العمراني

بدء إجراءات الاكتتاب العام خلال 4 أشهر





كتبت ـ بدور إبراهيم:

تستهدف شركة الأهلى للتنمية العقارية 5.7 مليار جنيه مبيعات تعاقدية، من المرحلة الأولى لمشروع «سيتى أوف أوديسيا»، المقام على 578 فدانا بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، ويتم تنفيذه بنظام الشراكة مع «المستقبل للتنمية العمرانية».

وقال المهندس أحمد صبور، العضو المنتدب لشركة الأهلى للتنمية العقارية، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى عقدته الشركة أمس للإعلان عن تعاقدها مع شركات «هيل إنترناشيونال» العالمية لإدارة المشروعات، وجينسلر للهندسة المعمارية، وجيه إل إل للاستشارات العقارية، ومكتب صبور للاستشارات الهندسية لتطوير المشروع، إنه من المستهدف البدء فى الأعمال الإنشائية نهاية العام.

ولفت إلى أن الشركة ستتقدم بطلب للحصول على القرار الوزارى الخاص بمشروع شركة المستقبل للتنمية العمرانية خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات المبدئية للمشروع 32 مليار جنيه، ومن المستهدف التطوير على 10 سنوات.

يضم جزءا سكنيا وتجاريا وترفيهيا، بالإضافة إلى منطقة إعمار مركزية على مساحة 100 فدان، وتتولى شركة «جيه إل إل» تقديم الخدمات الاستشارية لهذا الجزء من المشروع وتأجيرها.

من ناحية أخرى، أضاف صبور أن الشركة تستعد للبدء فى الإجراءات الرسمية للطرح بالبورصة خلال 4 أشهر من الآن، وتأتى تلك الخطوة فى إطار خطتها التوسعية وحرصها على جذب المزيد من الاستثمارات.

من جهته، أكد المهندس عصام ناصف، رئيس مجلس إدارة المستقبل للتنمية العمرانية، أن الشركة انتهت من تخصيص المرحلة الأولى من مستقبل سيتى، وتبلغ مساحتها 1500 فدان.

وأضاف أن مشروع «سيتى أوف أوديسيا» يعد التعاون الرابع بين «المستقبل» و«الأهلى للتنمية العقارية».