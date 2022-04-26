«الأهلى المصري» يجذب 6 مليارات جنيه لحصيلة شهادة الـ18% خلال 4 أيام

نجح البنك الأهلى المصرى فى جذب 6 مليارات جنيه من حصيلة الشهادات ذات العائد الثابت %18 خلال 4 أيام الماضية عبر الوسائل الإلكترونية.
كشف يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن حصيلة الشهادة ذات العائد الثابت %18 سنويا بلغت 406 مليارات جنيه حتى الآن.
وطرح بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» – فور قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة – شهادات بعائد ثابت %18 سنويا يصرف عائدها شهريا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماع استثنائى مؤخراً رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى %9.25 و%10.25 و%9.75 على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.