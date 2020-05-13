«الأهلى المصرى» ضمن قائمة أكبر 10 بنوك عربية خلال 2019

جاء البنك الأهلى المصرى ضمن قائمة أكبر 10 بنوك عربية خلال العام الماضي بعدما ارتفعت أصوله لنحو 96.63 مليار دولار مقابل 89.42 مليار دولار بنهاية العام قبل الماضي، وفقًا لتقرير اتحاد المصارف العربية.

وضمت قائمة أكبر 10 بنوك عربية 9 منها من دول مجلس التعاون الخليجي وبنك فقط من خارج المجلس هو البنك الأهلى المصرى ، وضمت القائمة كل من بنك قطر الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الأهلي التجاري، بنك أبوظبي التجاري، مصرف الراجحي، البنك الأهلي المصري، بنك الكويت الوطني، ، بنك الرياض ، مجموعة سامبا المالية.

وكشف التقرير أن مجموع أصول هذه المصارف بلغ حوالي 1.355 تريليون دولار بنهاية عام 2019.

وبلغت ودائع أكبر 10 بنوك حوالي 935 مليار دولار، وقروضها حوالي 804 مليار دولار، كما بلغ مجموع حقوق المساهمين في أكبر 10 مصارف عربية حوالي 167 مليار دولار.