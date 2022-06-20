«الأهلى المتحد» يقرض «ريدكون» للتعمير 1.2 مليار جنيه

حصلت شركة «ريدكون للتعمير» على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه من «البنك الأهلى المتحد»، بهدف تمويل عملية الإنشاء التى تقوم بها لصالح عدة مطورين عقاريين.

وقالت مصادر مقربة إن توقيع عقود القرض تم أمس بحضور كل من أمل عبدالواحد، العضو المنتدب لشركة «ريدكون للتعمير» ومها عبدالحميد، نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع الائتمان «بالبنك الأهلى المتحد».

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «ريدكون» حصلت على القرض فى صورة تسهيلات ائتمانية وخطابات ضمان لتمويل الأعمال الإنشائية التى تنفذها مع كيانات تطوير عقارى بالسوق المحلية، أبرزها «إعمار مصر» و«بالم هيلز».

مصادر: توظيف السيولة فى تمويل أعمال مقاولات بعدة مشروعات سكنية للقطاع الخاص

وتعتبر «ريدكون» للتعمير من أبرز شركات المقاولات فى السوق المحلية، وتأسست مع نهاية القرن الماضى، وخلال تلك الفترة حصلت على عدة عقود لتنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة وبنية تحتية سواء مع الحكومة أو القطاع الخاص.

واتجهت مؤخرًا لإنشاء شركة «ريدكون» للمراكز الإدارية والتجارية «رووك»، بهدف تطوير مشروع «جولدن جيت» متنوع الاستخدامات، باستثمارات إجمالية تقارب 20 مليار جنيه، على مساحة 160 ألف متر بمنطقة القاهرة الجديدة ويضم وحدات تجارية وإدارية وترفيهية.

وكان البنك المركزى قد أبدى اهتمامًا بمساندة شركات المقاولات خلال الفترة الماضية، فى ظل تأثر الأسواق العالمية بأزمة تفشى فيروس كورونا، وقرر منذ عامين توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة منح قروض بقيمة 100 مليار جنبه، بسعر فائدة %8 متناقص لتشمل قطاع المقاولات.