الأهلى المتحد تتفاوض على شراء محفظتي تطوير عقارى

برى : سنشارك فى مبادرة التمويل العقارى خلال الربع الأول من 2018أحمد الدسوقىتتفاوض شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى، مع شركتين تطوير عقارين لشراء محفظتين خلال الربع الاول من 2018.قال هانى برى ، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات لـ"المال"، إن المحفظتين يتبعان مشروعان أحدهما بمدينة السادس من أك

برى : سنشارك فى مبادرة التمويل العقارى خلال الربع الأول من 2018

أحمد الدسوقى

تتفاوض شركة الأهلى المتحد للتمويل العقارى، مع شركتين تطوير عقارين لشراء محفظتين خلال الربع الاول من 2018.

قال هانى برى ، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات لـ”المال”، إن المحفظتين يتبعان مشروعان أحدهما بمدينة السادس من أكتوبر والآخر بالقاهرة الجديدة ومن المتوقع أن يتم شراؤهما مطلع العام المقبل.

وأشار “برى” إلى أن الشركة اشترت محافظ تطوير عقارى خلال العام الحالى 2017 ولكنها ستقلل من هذه العملية وستركز على تمويل الأفراد بشكل مباشر خلال العام المقبل.

وبحسب”برى”فإن تمويلات الافراد تستحوذ على 70% من محفظة الشركة الحالية، أما الـ 30% المتبقية تخص شراء المحافظ ، متوقعا انخفاض نسبة شراء المحافظ داخل السوق ككل خلال العام المقبل 2018.

وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شراء المحافظ من قبل شركات التمويل العقارى استحوذ على 49.5% من قيمة التمويلات التى ضختها الشركات فى الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2017 والتى بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه.

وفى سياق متصل، قال بري إن شركته ستشارك فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى فى عام 2014 خلال الربع الاول من 2018، مشيرا إلى أن الشركة ستركز على تمويل شريحتى متوسطى ومحدودى الدخل .

ولفت”برى” إلى أنه تم توقيع عقد بين شركته وبين كلا من صندوق دعم وضمان التمويل العقارى والشركة المصرية لاعادة التمويل العقارى للمشاركة فى المبادرة الهامة خلال الفترة المقبلة.

ويشارك فى مبادرة التمويل العقارى شركات “التعمير، الأهلى ، كونتكت”، ومن المتوقع انضمام شركات أخرى، وفقا لتصريحات سابقة لمى عبد الحميد ، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى.

وكانت الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، قد وقعت عقداً مع «المركزى»، لتفعيل مساهمة شركات التمويل العقارى فى توفير قروض مدعمة لإسكان محدودى ومتوسطى الدخل، طبقا للمبادرة التى أطلقها «المركزى»، و تحصل «المصرية» بمقتضاها على قرض مساند بـ 500 مليون جنيه.

وأطلق “المركزى” مبادرة تمويل إسكان محدودى ومتوسطى الدخل فى فبراير 2014 ورصد لها قيمة مبدئية 10 مليارات جنيه، ارتفعت إلى 20 مليارًا، وتنص على منح التمويلات بفائدة 7 و 8 % لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، بينما سمح فى فبراير الماضى، بتمويل الدخول أقل من 1400 جنيه بفائدة متناقصة 5 % سنوياً.

وأتاح شريحة جديدة تحت اسم «متوسط الدخل المميَّز»، بسعر عائد سنوى متناقص أقل دعمًا من الفئات الأخرى يبلغ %10.5 بشرط ألا يزيد الحد الأقصى الشهرى للدخل على 15 ألف جنيه للفرد، و20 ألفاً للأسرة، وأن يكون الحد الأقصى للوحدة محل التمويل لهذه الفئة 950 ألف جنيه، وسمح للشركات بالمشاركة فى المبادرة فى مارس الماضى، إلى جانب البنوك.