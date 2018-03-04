الأهلى: القطاع العقارى يستحوذ علي 72% من محافظ شركات التاجير التمويلى

سيد بدرقال طارق سليم، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، إن العقارات تستحوذ على نحو 72% من حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر. وأضاف خلال مؤتمر بناة مصر أن البنوك لديها سيولة عالية تجعلها قادرة علي تمويل المشروعات الكبرى مقارنة بشركات التأجير التمويلي وهو ما دفع الشركات لتشكيل تحا

سيد بدر

قال طارق سليم، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي للتأجير التمويلي، إن العقارات تستحوذ على نحو 72% من حجم نشاط التأجير التمويلي في مصر.

وأضاف خلال مؤتمر بناة مصر أن البنوك لديها سيولة عالية تجعلها قادرة علي تمويل المشروعات الكبرى مقارنة بشركات التأجير التمويلي وهو ما دفع الشركات لتشكيل تحالفات لتنفيذ عمليات مشتركة.

وأوضح أن هناك تحديين يواجهان الشركات فى تمويل المشروعات القومية، أولهما أن مدة تمويل هذه المشروعات تصل الى 10 سنوات، وهو ما يمثل عبئا علي شركات التأجير التمويلي والتى تعتمد علي قروض البنوك كمصدر وحيد للتمويل.

وقال إن التحدى الثانى يتمثل فى مدة قدرة الشركات علي تملك الأصل التى تقوم بتمويله.