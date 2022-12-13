الأهرم لنُظم الأمان توقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة GIZ الألمانية لتطوير مهارات العاملات بالمصانع

وقعت مجوعة الأهرام لنٌظم الأمان، المتخصصة فى صناعة أنظمة غلق وإكسسوارات الأبواب في مصر والشرق الأوسط بروتوكول تعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ من أجل دعم وتطوير بيئة العمل للسيدات وتطوير مهارات 120 امرأة عاملة داخل مصانع المجموعة بمدينة العاشر من رمضان.

حضر مراسم التوقيع الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة المجموعة وفلاديمير باير المدير التنفيذي للمجموعة وكافة قيادات الشركة، كما حضر من المؤسسة الألمانية GIZ كلا من كى اندراشكو ممثل GIZ في مصر وأنيكا فانك مدير البرامج وعمرو ذكى استشارى البرنامج.

وأشاد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنُظم الأمان بالجهود التي تبذلها المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ من أجل تطوير بيئة العمل داخل القطاع الصناعى، مؤكدا أن هناك تعاون على مدار السنوات السابقة واستفاد القطاع الصناعى في مصر بشكل كبير من هذه المؤسسة الدولية.

وأوضح فى بيان اليوم، أن مؤسسة GIZ تعمل في مصر منذ أكثر من 40 عاماً من خلال مبادرة مبارك كول وهو مشروع ناجح حتى الآن ولديهم برامج تدريبية مميزة تستهدف تنمية مهارات العاملين داخل القطاعات الإنتاجية.

من جانبه قال فلاديمير باير المدير التنفيذي لمجموعة الأهرام لنُظم الأمان، إن البروتوكول يستهدف تطوير المسارات الوظيفية داخل المجموعة وتحديث خطة الاتصالات الداخلية الداعم لجهود التنوع في بيئة العمل بالإضافة إلى تعزيز الثقافة والتنوع في بيئة العمل.

وأوضح أن الشركة لديها 120 امرأة عاملة داخل مصانعها، مشيرا إلى أن صناعة الكوالين وأنظمة الأمان عادة ما يكون هناك سيدات بشكل أكبر من ذلك، وهو ما تستهدف الشركة تحقيقه من خلال البرنامج التدريبى مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى GIZ .

وتطلع المدير التنفيذي لمجموعة الأهرام لنُظم الأمان إلى مزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية بما يمكننا استقبال عدد أكبر من السيدات العاملات بمصانع الشركة.