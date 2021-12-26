«الأهرام» لنُظم الأمان تستهدف تنفيذ توسعات بمعدل 35% خلال 2022

قررت مجموعة “الأهرام لنُظم الأمان” إجراء توسعات استثمارية بمعدل 35% من حجم استثماراتها وأنشطتها القائمة في الوقت الحالي، ومع دخول العام الجديد 2022، منها إتاحة فرص استغلال علامتها التجارية عالميا، كنوع من أنواع التوسع في قطاع “الفرانشايز”.

المجموعة تتيح منح استغلال علامتها التجارية أوروبيا وعربيا

وقال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن عملية التوسع ستكون متنوعة ما بين توسعات إنتاجية وأخرى رأسمالية، والتصنيع للغير لكُبرى الشركات الأوروبية، لمواكبة تطورات الأسواق العالمية.

وأضاف عارف، في تصريحات اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن إقامة مصانع جديدة ومنافذ توزيع في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، لتلبية احتياجات تلك الأسواق بعد تزايد الطلب العالمي على منتجات الشركة كونها بيت خبرة دولي في هذه الصناعة.

وحققت “الأهرام لنظم الأمان” مبيعات تزيد عن نصف مليار جنيه خلال العام المنصرف، وتسعى لتحقيق نمو بأكثر من 30% خلال العام الجديد 2022 بدعم من زيادة المبيعات والتوسعات الجديد.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “الأهرام لنظم الأمان”، أنه يستهدف الوصول إلى مليار جنيه مبيعات بنهاية عام 2022 بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة والتعاقد مع عدد أكبر من المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة وشركات التطوير العقارى.

وتستحوذ “الأهرام” على قرابة 50% من السوق المحلية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 12 مليون مٌنتج، وبسعة تصنيعية حوالى 300 ماكينة متطورة فى إنتاج مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ والتى تشتمل على وسائل التحرك فى الفتح والغلق وجميع الأكسسوارات ذات المواصفات القياسية العالمية.

وقال عارف إن “منتجات الأهرام” وضعت مصر فى صدارة دول العالم لهذه الصناعة، بعد حصولها على جميع الشهادات ومواصفات الجودة الأوروبية، واعتمادها من جميع بيوت الهندسة الدولية، مشيرا إلى أن “منتجات الأهرام” تباع حاليا فى أكثر من 25 دولة حول العالم.