استثمار

«الأهرام» لنُظم الأمان تستهدف تنفيذ توسعات بمعدل 35% خلال 2022

المجموعة تتيح منح استغلال علامتها التجارية أوروبيا وعربيا 
أحمد اللاهوني 1:41 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 1:41 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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قررت مجموعة “الأهرام لنُظم الأمان” إجراء توسعات استثمارية بمعدل 35% من حجم استثماراتها وأنشطتها القائمة في الوقت الحالي، ومع دخول العام الجديد 2022، منها إتاحة فرص استغلال علامتها التجارية عالميا، كنوع من أنواع التوسع في قطاع “الفرانشايز”. 

المجموعة تتيح منح استغلال علامتها التجارية أوروبيا وعربيا 

وقال الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن عملية التوسع ستكون متنوعة ما بين توسعات إنتاجية وأخرى رأسمالية، والتصنيع للغير لكُبرى الشركات الأوروبية، لمواكبة تطورات الأسواق العالمية. 

وأضاف عارف، في تصريحات اليوم الأحد، أن الخطة تتضمن إقامة مصانع جديدة ومنافذ توزيع في عدد كبير من الدول العربية والأوروبية، لتلبية احتياجات تلك الأسواق بعد تزايد الطلب العالمي على منتجات الشركة كونها بيت خبرة دولي في هذه الصناعة. 

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وحققت “الأهرام لنظم الأمان” مبيعات تزيد عن نصف مليار جنيه خلال العام المنصرف، وتسعى لتحقيق نمو بأكثر من 30% خلال العام الجديد 2022 بدعم من زيادة المبيعات والتوسعات الجديد. 

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة “الأهرام لنظم الأمان”، أنه يستهدف الوصول إلى مليار جنيه مبيعات بنهاية عام 2022 بدعم من فتح أسواق تصديرية جديدة والتعاقد مع عدد أكبر من المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة وشركات التطوير العقارى.

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وتستحوذ “الأهرام” على قرابة 50% من السوق المحلية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 12 مليون مٌنتج، وبسعة تصنيعية حوالى 300 ماكينة متطورة فى إنتاج مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ والتى تشتمل على وسائل التحرك فى الفتح والغلق وجميع الأكسسوارات ذات المواصفات القياسية العالمية. 

وقال عارف إن “منتجات الأهرام” وضعت مصر فى صدارة دول العالم لهذه الصناعة، بعد حصولها على جميع الشهادات ومواصفات الجودة الأوروبية، واعتمادها من جميع بيوت الهندسة الدولية، مشيرا إلى أن “منتجات الأهرام” تباع حاليا فى أكثر من 25 دولة حول العالم.

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وتُعد مجموعة الأهرام لنُظم الأمان” كيان عائلى تأسس عام 1945، وهى متخصصة في إنتاج وتصنيع وتصدير أنظمة الأمان التي تضم جميع كوالين ومستلزمات الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم 3 مصانع، هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 1300 موظف.

سمير عارف
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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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