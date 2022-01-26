استثمار

«الأهرام لنظم الأمان» تضخ 40 مليون جنيه فى توسعات جديدة بمصانعها خلال العام الحالى

«عارف»: نستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية %25 بنحو 11.5 مليون قطعة سنويًا
أحمد اللاهوني 6:28 ص, الأربعاء, 26 يناير 22 6:28 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف مجموعة الأهرام لنظم الأمان ضخ استثمارات بنحو 40 مليون جنيه خلال العام الحالى 2022، لتنفيذ توسعات بمصانعها، إلى جانب إحلال وتجديد الماكينات، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات لـ«المال»، إن شركته تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها بنحو %25 لتسجل 11.5 مليون قطعة سنويًا، مقابل 10 ملايين العام الماضى.

اقرأ أيضا  «إيسترن كومباني» تبدأ مشروعا للتحول الرقمي لتطبيق نظام البرمجة الإداري والمالي
سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان

وتعمل مجموعة الأهرام لنظم الأمان فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتأسست عام 1945 وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، وتقع على مساحة 36 ألف متر مربع، ويعمل لديها نحو 1200 موظف.

ولفت «عارف»، إلى أن المجموعة تعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، والتعاقد مع عدد أكبر من المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة وشركات التطوير العقارى، مشيرًا إلى أن «منتجات الأهرام» تباع حاليًا فى أكثر من 25 دولة حول العالم، أبرزها «العراق والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وكينيا وماليزيا وإيطاليا واليونان»

اقرأ أيضا  مباحثات اقتصادية ناجحة بين السيسي ورئيس كوريا الجنوبية وتوقيع اتفاقيات (فيديو)

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

%50 تراجعاً فى حركة السياحة الوافدة من أوكرانيا إلى فنادق مرسى علم

دعاء محمود 6:34 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

روشتة الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية

إسلام عزام 6:21 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

منطقة تيدا السويس: 120 شركة تعمل حتى الآن بالمنطقة باستثمارات 1.2 مليار دولار

سمر السيد 12:24 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

وزير السياحة يلتقي بوزير الإعلام النيجيري لبحث تعزيز أوجه التعاون

دعاء محمود 12:18 ص, الأربعاء, 26 يناير 22

تيدا مصر للاستثمار تتفاوض مع ما يقرب من 20 شركة صينية للاستثمار في المنطقة التوسعية بها

سمر السيد 11:57 م, الثلاثاء, 25 يناير 22

قبل قمة تغير المناخ .. الحكومة تستعد لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية في شرم الشيخ

أحمد إسماعيل 10:18 م, الثلاثاء, 25 يناير 22