«الأهرام لنظم الأمان» تضخ 40 مليون جنيه فى توسعات جديدة بمصانعها خلال العام الحالى

تستهدف مجموعة الأهرام لنظم الأمان ضخ استثمارات بنحو 40 مليون جنيه خلال العام الحالى 2022، لتنفيذ توسعات بمصانعها، إلى جانب إحلال وتجديد الماكينات، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية.

قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تصريحات لـ«المال»، إن شركته تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها بنحو %25 لتسجل 11.5 مليون قطعة سنويًا، مقابل 10 ملايين العام الماضى.

سمير عارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان

وتعمل مجموعة الأهرام لنظم الأمان فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتأسست عام 1945 وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، وتقع على مساحة 36 ألف متر مربع، ويعمل لديها نحو 1200 موظف.

ولفت «عارف»، إلى أن المجموعة تعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، والتعاقد مع عدد أكبر من المشروعات العقارية التى تنفذها الدولة وشركات التطوير العقارى، مشيرًا إلى أن «منتجات الأهرام» تباع حاليًا فى أكثر من 25 دولة حول العالم، أبرزها «العراق والجزائر وتونس والمغرب والإمارات وكينيا وماليزيا وإيطاليا واليونان»