«الأهرام لنظم الأمان» تضخ 100 مليون جنيه استثمارات على مدار عامين

كشف فلاديمير باير، المدير التنفيذى لمجموعة الأهرام لنظم الأمان – فى أول حوار صحفى بعد تعيينه فى هذا المنصب – عن ضخ استثمارات بأكثر من 100 مليون جنيه على مدار عامين فى تقنيات جديدة باستخدام ماكينات حديثة فى مجال إنتاج أنظمة الأمان التى تضم جميع كوالين ومستلزمات الأبواب والسلندرات والأقفال.

وتعد مجموعة الأهرام لنُظم الأمان كيان عائلى تأسس عام 1945 وهى متخصصة فى إنتاج وتصنيع وتصدير أنظمة الأمان التى تضم كافة كوالين ومستلزمات الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم 3 مصانع هى: الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيو هاى تك، بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 80 ألف متر مربع، ويعمل لديها أكثر من 1300 موظف.

وقال «باير» – فى حواره مع جريدة «المال» – إن قرار تعيينه فى منصب المدير التنفيذى لمجموعة الأهرام لنظم الأمان جاء بناء على الخبرة وشبكة العلاقات فى القطاع الصناعى، إضافة إلى اتفاق رؤيته مع مالكى الشركة ومجلس الإدارة.

يشار إلى أن فلاديمير باير حصل على درجة الماجستير فى إدارة الأعمال من جامعة العلوم الاقتصادية فى براغ بالتشيك، ودرس فى المعهد الدولى للتنمية الإدارية بمدينة لوزان فى سويسرا، وشغل منصب مدير قطاع أنظمة أقفال بشركة «ASSA ABLOY» وكذلك منصب الرئيس التنفيذى فى شركة “KK Alpha”.

وأكد أنه سيعمل من خلال منصبه الحالى فى مجموعة الأهرام، على زيادة معدل المبيعات، وتطوير المنتجات، وصياغة إستراتيجيات شاملة للنمو والتوسع.

وأشار إلى أن شركته تطمح فى تقديم منتجات ذات جودة عالية تناسب أسواق مصر ودول أخرى فى الخليج وشمال أفريقيا، ولكن خلال الفترة المقبلة ستركز الشركة على تقديم حلول مخصصة لاحتياجات العملاء المختلفة فيما يتعلق باللوائح المحلية، وسيظل الإنتاج فى مصانع الأهرام هو جوهر الإستراتيجية وسيؤدى التعاون مع الشركاء إلى زيادة عرض المنتج من خلال تضمين المنتجات التى تستجيب للمتطلبات الخاصة بعملاء الشركة مع زيادة قاعدة العملاء.

وأوضح أن الهدف الرئيسى حاليا للشركة هو زيادة العملاء، مع التأكد من تحسين تجربة المستخدم النهائى مع منتجات الأهرام إذ يتزايد الطلب باستمرار على تثبيت منتجات أكثر أمانًا، وستصبح المنتجات الجديدة والنهج المتكامل لتطوير وظيفة الباب جزءًا أساسيًا من جهود التطوير خلال الخطة المقبلة للتوسع.

ولفت إلى أن الاستثمارات الجديدة ستركز على تحسين جودة المنتجات، وابتكار تقنيات جديدة، عبر إدخال ماكينات حديثة وكذلك الاستغلال الأمثل للقدرات الموجودة حاليا، كما سيتم زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أن الأهرام لنظم الأمان قدمت العديد من المنتجات الجديدة والحصرية للسوق المصرية، وبذلت جهودًا فى العام الماضى للانطلاق فى العديد من فئات أجهزة الأبواب مثل أجهزة إغلاق الأبواب، والعارضات، والسدادات، وأكثر من ذلك كوسيلة لتوفير حل أمنى كامل، علاوة على ذلك، تم إطلاق مجموعة كاملة من مقابض الأبواب التى تخدم مستويات متعددة من الأساسى إلى الممتاز.

وقال إن الشركة أدخلت أيضًا الأقفال الرقمية وحلول النظم الذكية لتمهيد الطريق للوصول والتحكم فى الأمان فى المستقبل، كما تركز أيضًا على الحصول على الاعتمادات والشهادات، مما يساعدها على إطلاق مجموعة كاملة من حلول وأجهزة وإكسسوارات الأبواب المقاومة للحريق ولايزال هناك العديد من المنتجات الجديدة فى طور الإعداد.

وأفاد «باير» بأن مبيعات شركته زادت بنسبة %23 فى عام 2021 وكانت العوامل الرئيسية المحركة هى المنتجات الجديدة ومبيعات المشروعات الكبيرة، فقد ساهم الفريق الذى بدأته فريدة البنهاوى العام الماضى فى النمو على نطاق واسع ولا تزال التوقعات لهذا العام محفزة ومبشرة على الرغم من القضايا المتعلقة بتعطيل عمليات تسليم المواد بسبب الموجة الجديدة من كوفيد – 19 والحرب فى أوكرانيا، ولا تزال الشركة متفائلة وتتوقع تحقيق نمو قوى عن العام الماضي.

وبالانتقال إلى ملف التصدير،أوضح أنه يعد جزءًا مهمًا من حجم الأعمال لدينا إذ يمثل %20 من إجمالى المبيعات، وستستمر الشركة فى استغلال الفرص لتصدير المنتجات بنجاح من أسواقنا المحلية إلى الأسواق الدولية، والشركة بصدد العمل على إستراتيجية تصدير جديدة تركز بالأساس على مناطق رئيسية مختارة، وستستفيد من مجموعة المنتجات القوية الموجودة لديها.

وبسؤاله عن اتجاه الشركة لافتتاح مصانع بعيدة عن المقر الرئيسى، أكد أن مصنع العاشر من رمضان هو مكان التصنيع الأساسى للأهرام لنظم الأمان، فمرافق التصنيع حاليًا قادرة على المنافسة من حيث التكلفة والجودة، وتهدف الخطط إلى زيادة السعة، كما سيتم التركيز على تقصير المهل الزمنية، وذكر أن المصنع الجديد الذى يركز على إنتاج المقابض قد تم إنشاؤه منذ حوالى عامين بالقرب من المصنع الرئيسي.

وتستحوذ «الأهرام» على قرابة %50 من السوق المحلية بطاقة إنتاجية سنوية تقدر بنحو 12 مليون منتج، وبسعة تصنيعية حوالى 300 ماكينة متطورة فى إنتاج مستلزمات الأمان للأبواب والنوافذ والتى تشتمل على وسائل التحرك فى الفتح والغلق وكافة الإكسسوارات ذات المواصفات القياسية العالمية.

◗❙ نسعى لتصنيع تشكيلة كاملة من حلول وأجهزة وإكسسوارات الأبواب المقاومة للحريق

◗❙%23 زيادة فى مبيعات 2021 ونتوقع نموا مضاعفا خلال 2022

◗❙إستراتيجية جديدة لزيادة الصادرات لأكثر من %20