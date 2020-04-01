«الأهرام لنظم الأمان» تبدأ تعقيم 1000 محل تجاري لعملائها لمواجهة فيروس كورونا

أطلق الدكتور سمير عارف رئيس شركة الأهرام لنظم الأمان، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، مبادرة لعمل تعقيمات وقائية للمحال التجارية المنتشرة فى كل مناطق الجمهورية لتفادى تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال إن شركته بدأت تعقيم المحال التجارية لعملائها، والتى تتجاوز 1000 محل تجارى فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى القيام بحملة للتوعية بطرق الوقاية والعلاج والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في اطار مساندة أجهزة الدولة والقوات المسلحة الذين يقومون بإجراءات تعقيم وتطهير ووقاية موسعة بكل المناطق.

مشيرا إلى أنه من واجبات كل مصنع أن يتعاون مع عملائه فى مواجهة هذه الأزمة وكبح جماحها.

وبلغ إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى أمس الثلاثاء، 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة، وفق ما أعلنه الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة.

وكان الدكتور إيفان هوتين، مدير إدارة الأمراض السارية، بالمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، قال فى مؤتمر صحفى عقده مكتب مصر، الاثنين الماضى، بشأن الوضع الراهن لمرض “كوفيد-19” فى مصر، إن البلد يتوافر لديه القدرة على اختبار المرضى بطريقة موثوقة فى أكثر من 20 مكاناً فى مصر.

كما أن هناك خطة لتقديم الرعاية للمرضى، وبالتوازى مع هذا تم الاستعانة بالكثير من المنصات الإعلامية المختلفة لاطلاع العامة على المستجدات والمعلومات وتوعيتهم.

وأوضح الدكتور هوتين، أنه بعد إحاطة معالى وزيرة الصحة، درات بيننا مناقشة مفتوحة، وتوصلنا إلى اتفاق بشأن التوصيات التى ستعمل على تنفيذها، هى وفريقها، فى الأيام والأسابيع المقبلة. واتفقنا على الحاجة إلى مواصلة التصرف وفقاً لأفضل سيناريو.

ويعنى ذلك الاستمرار فى البحث عن الحالات فى كل مكان، ويجب اختبار الأشخاص الذين يعانون من السعال والحمى، وعند العثور على حالات، تجب رعايتها وعزلها، ويجب تتبُّع المُخالِطين، ويجب القيام بذلك فى كل مكان وعدم التقاعس، حتى وإن ازداد عدد الإصابات، وباتخاذ كل هذه الإجراءات، سيكون لدينا فرصة حقيقة لإيقاف انتقال المرض.