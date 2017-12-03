الأهرام للمجمعات تستهدف تطوير 15 فرعا

محمد مجدى:تستعد شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 15 فرعا من جملة فروعها الموزعة على مستوى الجمهورية خلال العام المقبل، ضمن مخططها لتطوير 60 فرعا تابعا لها، بعدما انتهت من تطوير نحو 99 فرعا لها فى مختلف المحافظات على مدار العا

محمد مجدى:

تستعد شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 15 فرعا من جملة فروعها الموزعة على مستوى الجمهورية خلال العام المقبل، ضمن مخططها لتطوير 60 فرعا تابعا لها، بعدما انتهت من تطوير نحو 99 فرعا لها فى مختلف المحافظات على مدار العام الجارى، من أصل 160 فرعا على مستوى القاهرة والجيزة.

قال العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة تعتزم الانتهاء من تطوير وتحديث كفاءة نحو 15 فرعا من الـ 60 المستهدف تطويرها خلال العام المقبل، مضيفا أن الشركة انتهت من إنشاء مخزن سلعى كبير فى منطقة حلوان على مساحة 800 متر، مخصص لعملاء جمعيتى فقط، للحصول على السلع والمقررات التى يتم طرحها على البطاقات التموينية، بتكلفة مالية تتعدى المليون جنيه.

يذكر أن عدد فروع جمعيتى «منافذ مماثلة للمجمعات الاستهلاكية، توفر الوزارة من خلالها السلع الغذائية للشباب، من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة، والشركة المصرية، بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى»، يصل إلى 2500 فرع على مستوى الجمهورية، وجار زيادة عدد الفروع إلى 5 آلاف فرع خلال المرحلة الثانية من مشروع جمعيتى.

وأضاف الليثى أنه تم الانتهاء أيضاً من رفع كفاءة وتطوير نحو 15 فرعا تابعا لشركة الأهرام، إضافة إلى تطوير 5 فروع أخرى، تم دخولها للخدمة، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد رئيس الشركة أن تكلفة الفرع الواحد المستهدف تطويره ورفع كفاءته تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، حسب مساحة الفرع، مضيفاً أن عدد الفروع التابعة للشركة تصل إلى 160 فرعاً، تم الانتهاء من تطوير 100 فرع منها، على أن يتم الانتهاء من الـ60 فرعا الأخرى خلال الشهور القليلة القادمة.

ولفت إلى أن التطوير يتم تنفيذه ضمن بروتوكول التعاون الذى وقعته وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع إحدى المجموعات التجارية العالمية، لتطوير وتحديث منظومة البيع بالمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية على مستوى الجمهورية، بما يتوافق مع الأساليب العالمية.

ويتضمن البروتوكول تطوير 5 مجمعات استهلاكية وهى الأهرام، والنيل، والإسكندرية، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة مع وضع المعايير التى سيتم على أساسها تنفيذ منظومة التطوير لوضع تصميمات للمحال، وطرق تنسيق المعروضات فضلا عن تصنيف المنتجات حسب حركة البيع، وكيفية حساب العائد على الاستثمار، وتنفيذ برامج التطوير وآليات الحصول على المعونات المالية واستخراج التراخيص.

وعن المقررات التموينية، أكد رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، توافرها فى كافة الفروع التابعة للشركة، نافيا وجود أى أزمات فى المعروض من السكر، والزيت، والأرز، والمكرونة، والتى تعد السلع الرئيسية لحاملى البطاقات التموينية، إضافة إلى السلع الغذائية، وغير الغذائية الأخرى.

يشار إلى أن عدد البطاقات التموينية يصل إلى 20 مليون بطاقة، يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مواطن، يحصل الفرد الواحد المقيد على البطاقة ويحصل الفرد المقيد بالبطاقة التموينية على 50 جنيهاً كل شهر، يشترى من خلالها سلعا غذائية وغير غذائية، من قائمة تضم 60 سلعة متنوعة الحجم والوزن والنوع.