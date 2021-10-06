الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: نستهدف تحقيق 95 مليون جنيه مبيعات فى أكتوبر الجارى

تستهدف شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تحقيق مبيعات خلال شهر أكتوبر الجاري بما يقرب من 85 إلي 95 مليون جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف و طرح كميات كبيرة من حلوي المولد في فروع الشركة للمواطنين . وقال رشدي رمضان رئيس قطاع…

تستهدف شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية تحقيق مبيعات خلال شهر أكتوبر الجاري بما يقرب من 85 إلي 95 مليون جنيه بمناسبة المولد النبوي الشريف و طرح كميات كبيرة من حلوي المولد في فروع الشركة للمواطنين .

وقال رشدي رمضان رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية لـ “المال” إنه مستهدف زيادة مبيعات الشركة من خلال طرح حلوي المولد في فروع الشركة، مشيرا إلي أن قطاع الجيزة يشمل 80 فرعا ويتم طرح حلاوة المولد في 20 فرعا .

وأضاف رمضان أنه مستهدف تطوير 5 فروع في قطاع الجيزة بقيمة مالية تقترب من 100 ألف جنيه، موضحا أن تلك الفروع موزعة كالتالي 2 في الجيزة و 2 في إمبابة و فرع في نزلة السمان .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رمضان الشحات مدير المكتب الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على فروع المجمعات الاستهلاكية للتأكد من سير عملية صرف السلع التموينية الخاصة بشهر أكتوبر الجاري و طرح حلوي المولد .