الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: ضخ طن كحك وبسكويت العيد يوميًا

قال حازم محمد عبد المجيد رئيس قطاع فروع الجيزة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن هناك تخفيضات كبيرة في أسعار كحك العيد التي تم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بنسبة تتراوح من 50 إلى 60٪ عن مثيلاتها في السوق المحلية، تخفيفا عن كاهل المواطنين.

وأضاف عبدالمجيد أنه يتم ضخ كميات كبيرة من سلع الكحك والبسكويت والبيتي فور وجميع السلع الغذائية الخاصة بعيد الفطر المبارك في جميع فروع شركة الأهرام، حيث متوسط الضخ اليومي يصل أكثر من 1 طن لفروع الشركة البالغ عددها 164 فرعا.

وتابع عبدالمجيد أنه بجانب طرح كعك عيد الفطر المبارك تم زيادة الكميات المطروحة من الأسماك المملحة والطازجة والمجمدة بمناسبة أعياد الأخوة الاقباط، وذلك بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق المحلية بنسبة 20٪، ومنها الرنجة بسعر 40 جنيه للكيلو الواحد.

من جانبه قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أصدر تعليمات بضرورة ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات الطازجة بأسعار مخفضة تصل إلى 30٪ وبجودة عالية، لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف الشحات أن هناك 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية و300 سيارة متنقلة بالمحافظات إضافة إلى 40 ألف بقال تمويني ومنفذ جمعيتي على مستوى الجمهورية يتم من خلالها طرح السلع بتخفيضات كبيرة.

وعن أسعار كحك عيد الفطر الذي تم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين أن علبة كحك سادة 1 كيلو بسعر 75 جنيها، وعلبة بسكويت سادة 1 كيلو 70 جنيها، وعلبة بتي فور 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة مشكل 1 كيلو 85 جنيها، وعلبة مشكل 2 كيلو 165 جنيها.

وأشار إلى أن سعر علبة مشكل فاخرة 2 كيلو 190 جنيها، وعلبة بسكويت شفاف 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة بسكويت نشادر شفاف 2 كيلو 149 جنيه، وعلبة كعك ملبن 1 كيلو 75 جنيها.

ولفت إلى أن سعر علبة كعك مكسرات 1 كيلو 105 جنيهات، وعلبة غريبة سادة 1 كيلو 100 جنيه، وعلبة غريبة لوز 1 كيلو 110 جنيهات، وبيتي فور لوكس 1 كيلو 95 جنيها، وعلبة مشكل كرتون 1 كيلو 75 جنيها، وعلبة مشكل كرتون 2 كيلو 155 جنيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الإعلامي بوزارة التموين على منفذ أحمد عرابي بالمهندسين التابعة لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بهدف متابعة سير عمليات طرح السلع للمواطنين بأسعار مخفضة .