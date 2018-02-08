الأهرام للطباعة: نتفاوض مع البدر للبلاستيك لشراء حصة 32%

رجب عزالدينقالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إنها بصدد التفاوض مع شركة البدر للبلاستك، لشراء حصة 32% من أسهم أحد المساهمين الرئيسين بها.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها بصدد الانتهاء من توقيع عقد مذكرة تفاهم مبدئية بين الطرفين موضح بها أسباب الشراء والتفاوض، وعرضها عل

رجب عزالدين

قالت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، إنها بصدد التفاوض مع شركة البدر للبلاستك، لشراء حصة 32% من أسهم أحد المساهمين الرئيسين بها.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أنها بصدد الانتهاء من توقيع عقد مذكرة تفاهم مبدئية بين الطرفين موضح بها أسباب الشراء والتفاوض، وعرضها على مجلس فى أقرب وقت ممكن لمناقشة أسباب التعاقد وأهدافه والخطة الاستثمارية المستقبلية.

ونوهت إلى أن حصة المجموعة المرتبطة بشركة البدر للبلاستيك لا تتعدى 0.15%.

فى سياق متصل، قالت شركة البدر للبلاستيك، فى بيان للبورصة، إن شركة الأهرام للطباعة تتفاوض معها لشراء حصة 32% من مساهم رئيسى.

وأعلنت شركة النسيم للاستيراد، فى وقت لاحق عن شراء 180 ألف سهم من أسهمها بشركة الأهرام للطباعة والتغليف، بقيمة 1.1 مليون جنيه تقريباً.

ويبلغ رأسمال الأهرام للطباعة والتغليف 41.6 مليون جنيه، موزعًا على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

ويبلغ رأسمال البدر للبلاستيك 7.6 مليون جنيه، موزعًا على 7.65 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.