«الأهرام» للدواجن تدرس إضافة الأعلاف الحيوانية وإنشاء مصنع متكامل جديد

تدرس شركة الأهرام للدواجن التابعة لمجموعة «كايرو ثرى إيه» التوسع بقوة فى صناعة الأعلاف عبر إضافة خطوط إنتاج جديدة للأعلاف الحيوانية والماشية لتضاف إلى الأعلاف الداجنة التى تنتجها الشركة.

وقال محمد عزام، المدير التجارى لقطاع الأعلاف فى الشركة، إن خطتها التوسعية تأتى فى ظل اهتمام الحكومة بمشروع الثروة الحيوانية والاكتفاء الذاتى من اللحوم الحمراء.

كانت «كايرو ثرى إيه» استحوذت مطلع العام الماضى على حصة حاكمة فى شركة الأهرام للدواجن، وتعمل الأخيرة فى إنتاج الدواجن وبيض المائدة، والأعلاف وعصر وتكرير الزيوت، وتأسست عام 1981.

عزام: نستهدف تحقيق مبيعات بمليار جنيه العام الجارى

وأشار «عزام» – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أن «الأهرام» تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة مليار جنيه من الأعلاف فى السوق المحلية خلال العام الجارى، وتشير أرقام النصف الأول من العام الجارى إلى أن الشركة فى طريقها لتحقيق المستهدف.

وأوضح أن الفلسفة الأساسية لـ «كايرو ثرى إيه» تتمثل فى تقديم منتج يتمتع بالجودة وملائم للسوق، بجانب الاستفادة من المنتجات الجديدة فى التكامل مع باقى الكيانات التابعة للمجموعة.

وأوضح أن تطوير مصنع الأهرام للدواجن يتم بشكل شهرى سواء فى الإنتاج أو التسويق، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الماضية استطاعت الشركة التواجد فى كل المحافظات سواء بالبيع المباشر للعملاء أو أى بدائل أخرى، لافتاً إلى أن %60 من إنتاج الأعلاف بالمصنع يتم بيعها فى السوق المحلية، والباقى تخصص لخدمة باقى قطاعات مجموعة «كايرو ثرى إيه».

و أفاد بأن الشركة استطاعت زيادة الحصة السوقية لمبيعات الأعلاف لتصل إلى %4 مؤخرا مقارنة مع %1 منذ سنوات، وتخطط لزيادة النسبة إلى %10 خلال عامين، وحاليا باتت من أكبر شركات تصنيع الأعلاف رغم أنها متخصصة فى الأعلاف الداجنة فقط.

ولفت إلى أن «كايرو ثرى إيه» تعمل فى مجال استيراد الذرة فى مصر، بينما تعمل الأهرام للدواجن فى عدة أنشطة رئيسية منها مزارع جدود الدواجن، الأمهات، مزارع للتسمين ومجزرللدواجن، بخلاف مصنع للأعلاف و معامل التفريخ، وهو ما يعتبر مكملاً للنشاط الرئيسى للمجموعة.

وأشار إلى أن شركته تنوى إنشاء مصنع متكامل للأعلاف بداخل المدينة الداجنة فى الواحات، لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف فى السوق المحلية، ومن المتوقع تشغيل المصنع خلال العام المقبل، كما أن هناك دراسة لإنشاء مصنع ثالث للأعلاف لاحقا.

ومنذ فترة حصلت «كايرو ثرى إيه» على قطعة أرض مساحتها 27 ألف فدان من وزارة الزراعة بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بهدف إقامة أكبر مشروع داجنى متكامل فى الشرق الأوسط وأفريقيا تحت اسم «المدينة الداجنة» تستهدف إنتاج 60 مليون طائر كمرحلة أولى سنويًّا بحلول عام 2022 بإجمالى استثمارات تقارب 2.4 مليار جنيه.