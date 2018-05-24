«الأهرام» للأمان تضيف خط إنتاج جديدًا باستثمارت 25 مليون جنيه

أحمد اللاهونى تخطط مجموعة الأهرام لنظم الأمان لضخ استثمارت جديدة، تقدر 25 مليون جنيه، لإضافة خط إنتاج جديد لصناعة «الكوالين»، فى مصنعها بمدينة العاشر من رمضان.قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريح لـ «المال»، إن «الأهرام» تعاقدت على استيراد الم

أحمد اللاهونى



تخطط مجموعة الأهرام لنظم الأمان لضخ استثمارت جديدة، تقدر 25 مليون جنيه، لإضافة خط إنتاج جديد لصناعة «الكوالين»، فى مصنعها بمدينة العاشر من رمضان.

قال سمير عارف، رئيس مجلس إدارة المجموعة فى تصريح لـ «المال»، إن «الأهرام» تعاقدت على استيراد المعدات من إيطاليا، ومن المقرر أن تصل قبل نهاية النصف الأول من العام الحالى، على أن تبدأ بعدها أعمال التركيب والتشغيل التجريبى.

أضاف عارف، أن الإنتاج الفعلى للخط الجديد يبدأ خلال الربع الأخير من 2018، لافتًا إلى أنه سيضيف مليون قطعة «كالون» سنويًا .

ذكر رئيس مجلس إدارة الأهرام، أن المجموعة تستهدف مبيعات سنوية تقدر 600 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنها تتوسع بالأسواق الخارجية لتحقيق المعدلات المستدفة من بينها «العراق، وسوريا، ولبنان، وتونس، وإيطاليا».

تأسست الأهرام لنظم الأمان عام 1945، وهى متخصصة فى مجال تصنيع وإنتاج وتصدير كوالين الأبواب والسلندرات والأقفال، وتضم المجموعة 3 مصانع بمدينة العاشر من رمضان هى: «الأهرام للمعادن، وهاى تك، ونيوهاى تك»، تقع على مساحة 36 ألف متر مربع.

