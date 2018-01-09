الأهرام العقارية تضخ 20 مليون جنيه لتنفيذ مشروع السرايا

رضوى عبدالرازق قال المهندس محمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة الأهرام العقارية، إن الشركة تضخ 20 مليون جنيه فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها مينى كومباوند السرايا بالقاهرة الجديدة. وأشار إلى أن المشروع يقام على 3000 متر، ويشتمل على 48 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 140 و230 مترًا . وأضاف أن الشرك

رضوى عبدالرازق



قال المهندس محمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة الأهرام العقارية، إن الشركة تضخ 20 مليون جنيه فى تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروعها مينى كومباوند السرايا بالقاهرة الجديدة.

وأشار إلى أن المشروع يقام على 3000 متر، ويشتمل على 48 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 140 و230 مترًا .

وأضاف أن الشركة أنهت تسويق المرحلة الأولى من المشروع بالكامل، وتستهدف خلال أيام طرح المرحلة الثانية التي تتضمن 24 وحدة، ويبلغ متوسط سعر المتر 7000 جنيه، ويسلم نصف تشطيب.

وطرحت شركة الأهرام العقارية، المرحلة الثانية لمشروع ميني كومباوند “السرايا” للبيع نهاية الشهر الجاري، وذلك عقب الانتهاء من تسويق المرحلة الأولى بالكامل، خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الشركة تقدم عددا كبيرا من التسهيلات للعملاء من خلال توفير معادلة العميل، بدفع مقدمات قليلة مع مع أطول فترة سداد، بأقل سعر للمتر، مع اختيار الموقع المتميز، والواجهات المعمارية المميزة، والتقسيم الداخلي المبتكر.

وأشار إلى أن الشركة تنفذ 6 مشروعات عقارية منفردة أخرى، بالتجمع الخامس بمناطق الأندلس واللوتس، كما أنها تعد من أولى الشركات التى بدأت تنفيذ مشروعات على محور محمد بن زايد الشمالي فى الحي الثامن والثالث بمنطقة بيت الوطن.

وتقدمت الشركة بطلب الحصول على قطعة أرض بمساحة 820 مترا مربعا، فى القاهرة الجديدة على شارع التسعين الرئيسى بجوار جامعة المستقبل، وذلك ضمن الأراضى التى طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مدينة القاهرة الجديدة فى مناطق (النرجس- شارع التسعين – البنفسج – أبو الهول) خلال الفترة الماضية، وفى انتظار موافقة الهيئة خلال الشهر الجاري.