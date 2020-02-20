الأهالي استعانت بالمشايخ لإخمادها.. تلميذة لغز الحرائق الغامضة بكفر الشيخ

قالت في التحقيقات إنها أشعلت الحرائق على سبيل اللهو والعبث، وشغفها بردود أفعال الأهالي بتلك القوى غير الطبيعية.

توصلت أجهزة الأمن إلى حل لغز إشعال الحرائق المتعددة في عدد من المنازل بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بعدما توصلت إلى أن تلميذة بالصف السادس الابتدائي وراء ذلك، مؤكدة في التحقيقات أنها كانت تلهو.

حرائق غامضة بقرية 45

جاء في تحقيقات الأمن، أنه عقب تكرار نشوب عدة حرائق محدودة بمحتويات عدد من المنازل بقرية “45” الشراقوة، بمركز الحامول بكفر الشيخ، والسيطرة على تلك الحرائق وإخمادها بمعرفة الأهالي.

إضافة إلى معاودة الحرائق الاشتعال مرة أخرى بصورة غامضة، وعدم إبلاغ الأهالي عن تلك الوقائع.

الأهالي اعتقدوا بوجود قوى غير طبيعية

وأكدت التحقيقات استعانتهم بعدد من المشايخ، ظنًا بوجود “قوى غير طبيعة” تتسبب فى ذلك.

وأثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق.

حريق 3 حقائب مدرسية يكشف اللغز

أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي، عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الابتدائي أثناء تواجدهن بفناء المدرسة.

وبالفحص توصلت الجهود إلى ارتكاب تلميذة، مقيمة بذات القرية، الواقعة.

وبمناقشتها أقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة “قداحة” كانت تخفيها داخل حذائها.

تلميذة ابتدائي: كنت بلعب وأهزر

وأقرت بارتكابها لكافة وقائع الحريق بقرية الشراقوة، على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالي بتلك القوى غير الطبيعية.

وبمراجعة وقائع الجريمة التي شهدتها القرية، تبين أن معظمها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.