«الأنفاق» توفر نصف مليار جنيه لصرف تعويضات نزع ملكية أراضى القطار السريع

كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل انتهت من تدبير نصف مليار جنيه، عبارة عن شريحة أولى من تعويضات المتضررين من نزع ملكية الأراضى الواقعة فى مسار مشروع القطار الكهربائى السريع «العلمين- السخنة».

وقالت المصادر لـ«المال» إن المبلغ المذكور يعد تعويضًا لمقابل مساحة أرض تقدر بنحو 160 ألف متر مربع مملوكة للأهالى تم تحويلها إلى المنفعة العامة لاستغلالها فى توسعة بعض مناطق مسار القطار فى المسافة من برج العرب إلى مدينة مطروح.

ويشتمل المشروع، وفقا للتخطيط الهندسى المعلن رسميا، على 22 محطة، وتبلغ السرعة التصميمية للوحدات المتحركة المقرر تشغيلها على الخط 250 كم /ساعة، والسرعة التشغيلية 230 كم/ساعة.

وأشارت المصادر، إلى أنه يتوقع أن تصل جملة تعويضات نزع الملكية للمشروع نحو 2 مليار جنيه، وتحدد قيمة كل حالة على حدة من جانب الهيئة العامة للمساحة بوزارة الموارد المائية والرى، وتخضع لعدة معايير للخروج بسعر عادل للملاك، موضحة أنه يتم حاليا استكمال أعمال التقييم والحصر لباقى المساحات التى سيتم إضافتها إلى مشروع القطار الكهربائى.

يشار إلى أن هيئة الأنفاق وقعت فى يناير الماضى عقدا بقيمة 1.8 مليار جنيه مع شركات «المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية»، و«كونكورد»، و«ريكو مصر» لتوريد 1.5 مليون فلنكة ومشتملاتها للمشروع، بواقع 500 ألف فلنكة بقيمة 600 مليون جنيه لكل شركة.

وتسعى «النقل» لتنفيذ شبكة من القطارات السريعة، مكونة من 3 خطوط الأول: المسار الذى وقع عقده فى عام 2020 ويتم تنفيذه فعليا فى الوقت الحالى مع تحالف شركات «سيمنز العالمية» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب»، بحجم أطوال يصل لأكثر من 600 كيلومتر فى المسافة من العين السخنة حتى مطروح، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والإسكندرية.

والخط الثانى من مدينة 6 أكتوبر إلى أسوان، والأخير «الغردقة- سفاجا- قنا- الأقصر» بحجم أطوال للخطين تصل إلى 1130 كيلومترًا.