«الأنصاري للصرافة» تطرح أسهمها في سوق دبي العام المقبل

تدرس شركة “الأنصاري للصرافة” طرح أسهمها في سوق دبي المالي أوائل العام المقبل، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، في إشارة إلى أن الشركات تمضي قُدمًا في خططها للاكتتاب العامّ، على الرغم من التراجع الأخير في شهيّة المستثمرين.

أجرت شركة الصرافة، ومقرُّها الإمارات العربية المتحدة، محادثات أولية مع مستشارين محتمَلين بشأن الإدراج الذي قد يحدث في الربع الأول من عام 2023، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأن المعلومات ليست علنية. وقالوا إن التفاصيل أوليّة وقد تتغير.

طرح أسهم شركة “الأنصاري للصرافة”

راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة، قال: “تقيِّم (الأنصاري للصرافة) فكرة طرحها للاكتتاب العامّ منذ فترة، ولكن لم يُتخَذ قرار نهائي بعد”، مضيفًا أن الشركة ستراقب السوق و”تصدر إعلانًا وفقًا لذلك”.

كانت منطقة الخليج إلى حدٍّ كبير سوقًا مميزة للاكتتابات العامة الأولية، خلال النصف الأول، على الرغم من بعض التراجع في عمليات التداول لأول مرة في الأشهر الأخيرة.

أسهم ارتفاع أسعار النفط في فورة مبيعات الأسهم وتدفقات كبيرة للأسهم، في تناقض حادّ مع معظم الأسواق العالمية الأخرى، إذ تباطأت عمليات الإدراج إلى حدٍّ كبير بسبب ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي المحتمل.

الآن، قد يكون التباطؤ العالمي بدأ يلحق بالأسواق الخليجية ويُضعف شهية المستثمرين. فبعد أن كانت من بين أفضل المؤشرات أداءً في العالم في بداية العام، تخلّت مؤشرات الأسهم الرئيسية في المنطقة منذ ذلك الحين عن جانب كبير من مكاسبها.

وتراجعت أسعار أسهم أحدث شركتين جرى طرحهما في سوق دبي، هما “تعاونية الاتحاد” و”تيكوم”، في أول يوم تداول.

تأسست “الأنصاري للصرافة” منذ ما يقرب من 60 عامًا، ولديها حاليًّا أكثر من 200 فرع في الإمارات، مما يجعلها واحدة من كبرى شركات الصرافة في الدولة.

وبالإضافة إلى خدمات الصرف، فهي تقدم حوالات مالية وخدمات لدفع أجور العمالة المنزلية وبرامج الادخار، حسب موقعها على الإنترنت.